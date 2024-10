Forfora grassa: cos'è, cause e cosa fare per la forfora grassa?

La forfora grassa è generalmente legata alla dermatite seborroica e alla presenza di seborrea del cuoio capelluto. Le cause che stanno alla base della comparsa della pitiriasi steatoide, però, non sono riconducibili solo ed esclusivamente all'eccessiva produzione di sebo, ma - come si vedrà nel corso dell'articolo - sembrano essere multifattoriali.

La forfora grassa non deve essere confusa con la forfora secca , un'altra tipologia di forfora caratterizzata dalla produzione di squame più sottili di colore biancastro. A questo proposito è interessante notare che la dermatite seborroica è stata proposta come possibile causa anche della comparsa di questo tipo di forfora.

La forfora grassa, per quanto possa apparire un disturbo di lieve entità, può inficiare notevolmente sull'estetica dell'individuo e, conseguentemente, sulla qualità della sua vita. Chi è affetto da questo disturbo, infatti, potrebbe sentirsi a disagio quando si trova in pubblico e ciò potrebbe influire negativamente anche sui rapporti sociali dell'individuo.

Spesso, la forfora grassa è accompagnata da sintomi come prurito , irritazione e infiammazione del cuoio capelluto . La sua presenza in un individuo è associata ad un elevato rischio di perdita dei capelli .

Come accennato, la forfora grassa si caratterizza per la formazione di squame spesse e di colore giallastro , aventi una consistenza cerosa/pastosa.

Inoltre, secondo alcuni autori, fra le possibili cause della forfora grassa potrebbe esserci anche l'eccessiva proliferazione di altri microorganismi opportunisti di origine batterica, come, ad esempio, alcuni tipi di stafilococchi e batteri appartenenti al genere Propionibacterium.

Alla luce di quanto detto finora, sembrerebbe che l'unico responsabile della forfora grassa sia il fungo Malassezia furfur. In realtà, benché questo lievito sia effettivamente considerato uno dei principali responsabili e benché la sua eccessiva e incontrollata proliferazione possa incrementare la produzione di sebo e possa favorire la desquamazione, questi fenomeni possono avere anche altre cause di origine.

Le cause della forfora grassa non sono ancora state definite con esattezza, ma si ritiene vi sia l'implicazione di diversi fattori che competono l'uno con l'altro nel dare origine al disturbo. Fra questi ritroviamo:

Cosa fare per la forfora grassa?

Trattamenti cosmetici contro la forfora grassa

Nei casi più lievi di forfora grassa, il ricorso all'uso di uno shampoo ad azione dermopurificante che sia, allo stesso tempo, delicato e adatto a lavaggi frequenti può essere d'aiuto per rimuovere il sebo in eccesso e per favorire l'eliminazione delle squame giallastre dal cuoio capelluto.

Lo sapevi che… È opinione comune che il ricorso a lavaggi frequenti possa incrementare la produzione di forfora grassa e di forfora in generale. Tuttavia, non sempre è così. Il lavaggio frequente, infatti, può essere utile per mantenere il cuoio capelluto più pulito, favorendo l'eliminazione del sebo prodotto in eccesso. Questa pratica, però, deve essere eseguita con prodotti delicati e non eccessivamente sgrassanti e il lavaggio deve essere fatto con leggeri massaggi. Shampoo molto aggressivi e un lavaggio troppo energico, infatti, provocherebbero l'effetto contrario, poiché irriterebbero ulteriormente il cuoio capelluto peggiorando la situazione.

Anche l'uso di shampoo antiforfora a base di zinco piritione o di solfuro di selenio, associati a sostanze dermopurificanti e seboregolatrici, può essere utile per contrastare la forfora grassa. Lo zinco piritione, infatti, possiede proprietà antibatteriche e antifungine, utili per contrastare l'azione di batteri e lieviti coinvolti nella formazione della forfora grassa. Il solfuro di selenio, invece, oltre ad esercitare attività blandamente antimicotiche, è anche in grado di ridurre la velocità del ricambio cellulare del cuoio capelluto, riducendo in questo modo la desquamazione. Tuttavia, va usato con attenzione poiché esercita anche un'attività schiarente sui capelli.

Allo stesso modo, anche gli shampoo a base di catrame vegetale possono rivelarsi utili. Questo prodotto, infatti, è in grado di rallentare la velocità del turnover cellulare del cuoio capelluto; ma può risultare irritante e può seccare i capelli.

Infine, ricordiamo la presenza di shampoo a base di acido salicilico, un composto che normalmente trova impiego all'interno di prodotti anti-acne. Grazie alla sua azione cheratolitica, però, l'acido salicilico viene utilizzato anche in caso di forfora grassa per favorire l'eliminazione delle squame e del sebo in eccesso.

Nota bene Benché i suddetti composti si trovino all'interno di prodotti cosmetici o dermocosmetici venduti liberamente, prima di ricorrere al loro utilizzo per il trattamento della forfora grassa, sarebbe bene chiedere consiglio al proprio medico o al proprio dermatologo.

Trattamenti farmacologici

Nei casi particolarmente gravi di forfora grassa, invece, potrebbe essere necessario ricorrere all'uso di farmaci specifici che dovrebbero essere prescritti dal medico.

In questi casi, solitamente, si ricorre all'uso di shampoo medicati a base di ciclopirox o a base di ketoconazolo, entrambi principi attivi dall'azione antimicotica impiegati anche nel trattamento della dermatite seborroica e utili per contrastare l'eccessiva proliferazione di Malassezia furfur. Per il corretto uso di questi farmaci è necessario seguire quanto riportato sul loro foglietto illustrativo.

Nota bene Gli shampoo a base di ketoconazolo, nella maggior parte dei casi, sono inquadrati come farmaci per la vendita dei quali non è necessario presentare la ricetta medica. Seppur acquistabili liberamente, questi shampoo contengono un farmaco antifungino a tutti gli effetti. Per tali motivi, prima di ricorrere all'uso di prodotti ad azione antimicotica, è sempre bene chiedere il consulto preventivo del medico .

Qualora i sopra citati trattamenti (farmacologici e non) non dovessero risultare efficaci nel controllo della forfora grassa, il medico potrebbe decidere, infine, di ricorrere all'uso di corticosteroidi per uso topico (generalmente, si utilizzano corticosteroidi in forma di gel, lozione o crema).