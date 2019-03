Dal punto di vista chimico, il fondaparinux è un pentasaccaride solfato di natura sintetica la cui struttura chimica si basa sulla porzione attiva dell'eparina non frazionata.

Analogamente ad altri farmaci eparinici, per poter espletare la sua azione, il fondaparinux deve essere somministrato per via parenterale e, in particolare, tramite iniezione sottocutanea. In alcuni casi, tuttavia, il principio attivo può essere somministrato anche per via endovenosa da personale medico specializzato.

In Italia, il fondaparinux è disponibile in un'unica specialità medicinale di nome Arixrtra®. Il medicinale si trova in forma di soluzione iniettabile pronta all'uso contenuta all'interno di siringhe preriempite. Per poter essere dispensato, tale medicinale necessita di ricetta medica ripetibile; tuttavia, dal momento che è classificato come farmaco di fascia A, il suo costo (certamente elevato) può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).