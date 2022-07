Follicolite: Cos'è? Quanto Dura? Cause e Trattamento

Cos'è Cos'è la Follicolite? La follicolite è un'infiammazione dei follicoli piliferi, cioè le minuscole strutture epidermiche situate nel derma in corrispondenza della radice di ogni pelo o capello. Questo processo flogistico è sostenuto, nella maggior parte dei casi, da un'infezione batterica o fungina. Shutterstock La follicolite si manifesta con numerosi "brufoletti" che possono comparire sulla superficie della pelle, in una qualsiasi zona del corpo ricoperta da peli più o meno evidenti (ovvero in un qualunque punto dell'epidermide, fatta eccezione per i palmi delle mani e per le piante dei piedi). Follicolo Pilifero: breve richiamo anatomico La pelle umana è ricoperta da oltre 5 milioni di follicoli piliferi: si tratta di minuscole strutture epidermiche affondate nel derma, ognuna delle quali è costituita da un pelo e dalle sue guaine.

Mentre la porzione che emerge dalla pelle viene chiamata asta (o fusto del pelo), quella che affonda nella cute è nota come radice. Annessa ad ogni follicolo pilifero si colloca una ghiandola sebacea, che vi riversa il proprio contenuto. Posteriormente, invece, si trova il muscolo erettore del pelo che si attiva in risposta a stimoli termici (freddo) o forti emozioni (paura), erigendo per l'appunto il fusto pilifero e dando origine alla cosiddetta pelle d'oca. Il follicolo è inoltre costituito dal bulbo, che a sua volta accoglie la papilla dermica, elemento anatomico indispensabile per vascolarizzare il follicolo. Nella follicolite, una o più di queste strutture anatomiche può essere coinvolta dall'infiammazione.

Cause e fattori di rischio Follicolite: quali sono le cause? Le cause responsabili della follicolite sono molteplici e non sempre facilmente identificabili. Nella maggior parte dei casi, il disturbo può essere dovuto a infezioni, occlusioni (blocco), irritazioni e varie malattie della pelle. Cosa provoca la Follicolite? In genere, le infezioni costituiscono il principale fattore scatenante; più in particolare, le follicoliti infettive sono provocate soprattutto da: Batteri (es. Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa)

Funghi (es. Candida albicans, miceti del genere Malassezia, Trichophyton rubrum, Tinea capitis)

Virus (es. herpes simplex, herpes zoster e poxvirus del mollusco contagioso)

Parassiti (es. acari Demodex e Sarcoptes scabiei, responsabile della scabbia) Le infezioni alla base della follicolite sono favorite da danni a carico alla pelle o ai follicoli dovuti a abrasioni, escoriazioni e sfregamenti (es. durante la rasatura), sudorazione eccessiva o malattie infiammatorie come l'acne. La forma di follicolite infettiva maggiormente diffusa è, con molta probabilità, quella sostenuta dallo Staphylococcus aureus. Questo microorganismo è un saprofita presente a livello di pelle e mucose che - in condizioni normali - non provoca danni. Tuttavia, in alcuni casi, esso può proliferare in maniera incontrollata dando origine a diversi tipi d'infezioni, fra cui ritroviamo la follicolite. Pur tuttavia, la lista delle potenziali cause sembra essere piuttosto lunga. Pseudomonas aeruginosa è la causa di una tipologia specifica di follicolite denominata "da bagno caldo". Di seguito, verranno elencati alcuni possibili elementi di rischio (o, in alcuni casi, fattori scatenanti) per la follicolite. Sudorazione eccessiva;

Occlusione dei follicoli piliferi, indotta dall'utilizzo frequente di abiti aderenti;

Rasatura, soprattutto se effettuata contro pelo;

Presenza di lesioni cutanee;

Dermatosi o altre patologie cutanee;

Immunodepressione (in questo caso, si genera quella che viene definita come "follicolite eosinofila", particolarmente diffusa nei pazienti affetti da AIDS, ma che può occasionalmente manifestarsi anche in individui sani);

Diabete mellito;

Obesità;

Punture o morsi d'insetto. In molti pazienti, purtroppo, la causa principale dell'infezione ai follicoli - soprattutto nella sua forma recidivante - rimane ancora un interrogativo irrisolto (natura idiopatica del disturbo). In alcuni casi, invece, le cause scatenanti la follicolite potrebbero non essere di origine batterica, fungina o virale. Pertanto, in questo tipo di situazioni, si parla di "follicoliti non infettive". Esempi di follicoliti non infettive sono: Follicolite "da petrolio" o "da oli": è un'infiammazione dei follicoli piliferi causata dall'esposizione ad oli mineraliderivati dal petrolio (petrolati). Si manifesta tipicamente a livello degli avambracci e colpisce perlopiù i lavoratori di raffinerie o gli operai che si occupano della manutenzione stradale. Shutterstock Pseudofollicolite da barba: è un tipo di follicolite che si verifica nel momento in cui i peli penetrano nella pelle prima ancora di fuoriuscire dal follicolo pilifero. Così facendo si creano irritazione e infiammazione da corpo estraneo, cui consegue la formazione dei "brufoletti" tipici della follicolite che, tuttavia, non sono scatenati da un'infezione batterica. Lo sapevate che... È stato osservato che i pazienti affetti da anemia da carenza di ferro sono statisticamente più esposti al rischio di follicolite cronica.

Incidenza Follicolite: quanto è comune? La follicolite è un disturbo dermatologico comune, che può manifestarsi a tutte le età e in individui sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Come accennato, la follicolite può colpire una qualsiasi area cutanea che ospita peli: il disturbo può dunque manifestarsi in un qualunque punto della superficie cutanea, fatta eccezione per i palmi delle mani e per le piante dei piedi (uniche zone della pelle realmente glabre, ovvero prive di peli).

Tuttavia, dato che la pelle del viso maschile è continuamente soggetta a rasatura, nell'uomo la follicolite tende a manifestarsi principalmente nella zona della barba. Nella donna, invece, lo stesso disturbo si manifesta più di frequente nella pelle di braccia, gambe e glutei.