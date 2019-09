L'origine del nome bugiardino con cui si è soliti indicare nel linguaggio comune il foglietto illustrativo dei medicinali non è del tutto nota. Le ipotesi in merito certo non mancano e, di seguito, ne illustreremo due.

Secondo la prima ipotesi, il termine bugiardino sarebbe originario della Toscana e, più precisamente, dell'area senese, dove un tempo la locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole veniva chiamata "bugiardo"; da qui potrebbe essere derivato il nome "bugiardino" con l'aggiunta del suffisso diminutivo "-ino" per indicare le ridotte dimensioni del foglietto illustrativo.

Secondo un'altra teoria, invece, il nome deriverebbe dal fatto che in passato, all'epoca del boom farmacologico, nei loro fogli informativi, le case produttrici tendevano a dare risalto a pregi ed efficacia dei medicinali, tralasciando difetti ed effetti indesiderati che potevano "danneggiare" il prodotto. Le informazioni riportate su tali fogli illustrativi non potevano essere considerate come vere e proprie bugie, ma come informazioni parziali, non complete, dove qualcosa che poteva risultare "compromettente" per il medicinale veniva omesso. Da qui, il nome di "bugiardino", inteso come foglio illustrativo che non fornisce tutte le informazioni che dovrebbe.

A questo proposito, tuttavia, è bene precisare che, anche se in passato le aziende produttrici possono aver adottato un simile comportamento, al giorno d'oggi non è più possibile. La legislazione in merito è assolutamente ferrea e disciplina strettamente l'immissione in commercio (AIC) di ciascun medicinale, valutando fra le varie caratteristiche anche le informazioni che verranno incluse nel foglietto illustrativo. In Italia, l'ente preposto a queste forme di regolazione e controllo è l'Agenzia Italiana del Farmaco.