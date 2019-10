Fluvastatina: Come e Quando si Assume

Generalità La fluvastatina è un principio attivo appartenente al gruppo delle statine che trova impiego nel trattamento di livelli elevati di grassi nel sangue. Shutterstock Fluvastatina - Struttura Chimica Affinché possa espletare la sua attività terapeutica, la fluvastatina deve essere somministrata per via orale. I medicinali che la contengono sono formulati in forma di compresse o capsule rigide e, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Fluvastatina Fluvastatina Aurobindo®

Fluvastatina DOC®

Fluvastatina Eg®

Fluvastatina Mylan®

Fluvastatina Sandoz®

Fluvastatina Teva®

Fluvastatina Zentiva®

Lescol®

Lipaxan®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Fluvastatina: quando può essere usata? La fluvastatina è indicata per abbassare i livelli eccessivamente alti di alcuni tipi di grassi nel sangue: In pazienti adulti con elevati livelli di colesterolo nel sangue (colesterolo totale e colesterolo LDL);

In pazienti adulti con elevati livelli ematici sia di colesterolo che di trigliceridi. L'uso della fluvastatina può essere prescritto dal medico anche per prevenire ulteriori gravi eventi cardiaci in pazienti già sottoposti a cateterismo cardiaco.

Come Agisce Come Funziona la Fluvastatina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come le altre statine, anche la fluvastatina esercita la sua azione terapeutica attraverso l'inibizione competitiva dell'enzima HMG-CoA reduttasi (idrossi-metilglutaril-coenzima A reduttasi), coinvolto nelle prime fasi della biosintesi del colesterolo e deputato alla conversione del 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A in mevalonato. Grazie a questa inibizione, pertanto, il principio attivo ostacola la produzione di colesterolo endogeno. La fluvastatina esercita la sua azione principalmente a livello epatico. L'inibizione della biosintesi del colesterolo, quindi, riduce i livelli di quest'ultimo negli epatociti, il che stimola la sintesi dei recettori per le LDL e di conseguenza incrementa la captazione delle LDL stesse. Il risultato finale di questi meccanismi è una riduzione delle concentrazioni plasmatiche di colesterolo.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa la Fluvastatina e in quale Dosaggio? La fluvastatina è disponibile in forma di capsule rigide (da 40 mg o da 20 mg) e in compresse a rilascio prolungato (da 80 mg). Capsule o compresse devono essere deglutite intere con un bicchier d'acqua, indifferentemente, con o senza cibo. I medicinali a base di fluvastatina devono essere assunti sempre seguendo le indicazioni fornite dal medico. Ad ogni modo, le dosi di fluvastatina abitualmente impiegate nei pazienti adulti variano dai 20 mg agli 80 mg di principio attivo al dì, in funzione del livello di abbassamento di colesterolo che si vuole ottenere. Gli aggiustamenti di dosaggio possono essere effettuati dal medico ad intervalli di quattro settimane o più. Nei bambini con più di 9 anni di età, invece, la dose iniziale abitualmente impiegata è di 20 mg di fluvastatina al giorno. La massima dose giornaliera è 80 mg. Gli aggiustamenti della dose possono essere fatti dal medico ad intervalli di 6 settimane. Quando assumere la Fluvastatina? Capsule rigide da 20 mg o da 40 mg : Se si sta assumendo la fluvastatina una volta al dì, prendere la dose la sera o al momento di coricarsi. Se si deve assumere la fluvastatina due volte al giorno, assumere una dose al mattino e una la sera o al momento di coricarsi.

: Compresse a rilascio prolungato da 80 mg : la compressa (una al giorno) può essere assunta in qualsiasi momento della giornata. Dimenticanza di una dose di Fluvastatina In caso di dimenticanza di una dose di fluvastatina, prendere il farmaco non appena ci si rende conto della dimenticanza. Tuttavia, se mancano meno di 4 ore alla dose successiva, saltare la dose dimenticata e assumere quella successiva al solito orario. NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento La Fluvastatina può essere usata durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso della fluvastatina in gravidanza e durante l'allattamento al seno è controindicato, poiché il principio attivo può essere dannoso per il feto e non è noto se venga escreto nel latte materno. Le donne in età fertile che si sottopongono al trattamento con fluvastatina devono adottare adeguate misure contraccettive per prevenire eventuali gravidanze. Qualora si restasse incinta durante il trattamento con il principio attivo, il suo impiego deve essere sospeso e il medico subito contattato.