Fluorochinoloni: quali sono e a cosa servono?

A seconda dei casi, i fluorochinoloni possono essere somministrati per via orale , per via parenterale , per via inalatoria , per via oculare ( collirio , unguento oftalmico ) o auricolare (gocce auricolari). I medicinali contenenti fluorochinoloni possono essere dispensati solo dietro presentazione di apposita ricetta medica. In funzione della formulazione farmaceutica e del tipo di principio attivo contenuto nella specialità medicinale, la ricetta medica può essere ripetibile oppure limitativa (vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti). Inoltre, è bene ricordare che alcune specialità medicinali a base di fluorochinoloni sono ad esclusivo uso ospedaliero.

Cosa sono e a cosa servono

I fluorochinoloni sono farmaci antibatterici di origine sintetica capaci di esercitare un'attività battericida nei confronti di diversi microorganismi, sia Gram-positivi che Gram-negativi (ampio spettro d'azione).

La scoperta dei fluorochinoloni suscitò un immediato entusiasmo per via del loro ampio spettro d'azione; entusiasmo che, pur tuttavia, è andato via via smorzandosi a causa della comparsa di fenomeni di resistenza e della scoperta di problemi in merito alla loro sicurezza d'uso (informazioni più approfondite sono riportate nei capitoli dedicati "Tossicità" e "Resistenza"). Nonostante ciò, sono diversi i principi attivi appartenenti al gruppo dei fluorochinoloni ancora oggi utilizzati in terapia.

Quali sono gli antibatterici fluorochinolonici: principi attivi e le vie di somministrazione

I principi attivi appartenenti al gruppo dei fluorochinoloni sono molti, tuttavia, alcuni di essi non vengono più impiegati in terapia a causa dei fenomeni di tossicità emersi dopo la loro immissione in commercio. Ad ogni modo, fra i principi attivi tuttora utilizzati, ricordiamo: