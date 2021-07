Flunisolide: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Generalità

Che cos'è il Flunisolide e Caratteristiche generali

Il flunisolide è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci corticosteroidi impiegato nel trattamento di patologie delle vie respiratorie di natura infiammatoria e allergica.

Shutterstock Flunisolide - Struttura Chimica

Più precisamente, il flunisolide è disponibile in forma di soluzione per nebulizzazione e spray nasali. Per essere acquistati, i medicinali a base di flunisolide richiedono la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). I medicinali formulati come soluzione da nebulizzare sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket); mentre i medicinali a base di flunisolide formulati come spray nasali sono classificati come farmaci di fascia C, perciò il loro costo è a totale carico del cittadino.

Esempi di Medicinali contenenti Flunisolide

Aerflu®

Aerolid®

Asmaflu®

Assolid®

Citiflux®

Desaflu®

Doricoflu®

Eliosid®

Flunigar®

Flunisolide Mylan®

Forbest®

Lunibron®

Lunis®

Nebule®

Plenaer® (in associazione a salbutamolo)

Syntaris®