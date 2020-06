Flunarizina: Cos'è, Come e Quando si Assume

La flunarizina è un derivato della cinnarizina ma, a differenza di quest'ultima, è approvata in Italia per il solo trattamento preventivo dell' emicrania . Affinché possa espletare la sua azione terapeutica, il principio attivo deve essere assunto per via orale ; difatti i medicinali a base di flunarizina sono formulati in forma di compresse o capsule rigide. Tali medicinali, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Poiché classificati come farmaci di fascia C , i medicinali contenenti flunarizina sono a completo carico del cittadino.

Nonostante l'uso della flunarizina sia ufficialmente approvato solo per la prevenzione dell'emicrania di cui sopra, talvolta, il principio attivo potrebbe essere usato off-label per il trattamento di altri disturbi, come ad esempio i sintomi vertiginosi. L'uso off-label della flunarizina è stato proposto anche per il trattamento di altre condizioni, quali ad esempio, gli acufeni. Ad ogni modo, simili impieghi possono essere prescritti solo dal medico; in nessun caso si deve ricorrere all'auto-terapia.

Come accennato, l'uso della flunarizina è indicato per il trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi nei pazienti che non hanno riposto ad altre terapie e/o nei quali altri trattamenti abbiano causato gravi effetti collaterali.

Inoltre, la flunarizina può causare sintomi extrapiramidali e depressivi, specialmente nei pazienti anziani. Per questo motivo, in questa categoria di pazienti l'uso del principio attivo deve essere fatto con cautela e le dosi consigliate NON devono essere superate. Il medico, poi, dovrà sottoporre i pazienti a regolari controlli, soprattutto durante la terapia di mantenimento. In questo modo, sarà possibile rilevare precocemente i sintomi extrapiramidali o depressivi e, se necessario, interrompere il trattamento.

Allo stesso modo, è importante informare il medico se si stanno assumendo farmaci per la cura dell'epilessia , come topiramato , valproato , carbamazepina , fenitoina e fenobarbital .

In caso di assunzione di dosi eccessive di principio attivo possono manifestarsi torpore, sedazione, astenia e tachicardia . Pertanto, in caso di sovradosaggio da flunarizina - accertato o presunto - è necessario rivolgersi subito al medico o recarsi nel più vicino ospedale.

La flunarizina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Nei casi in cui il paziente risponda in maniera sufficiente al trattamento e il medico ritenga che sia necessaria una terapia di mantenimento, questa figura sanitaria ridurrà la dose giornaliera e dirà al paziente di assumere la flunarizina a giorni alterni ovvero per 5 giorni consecutivi con interruzione di due giorni ogni settimana.

La flunarizina deve essere assunta SEMPRE seguendo le indicazioni del medico e riportate sul foglietto illustrativo del medicinale. NON superare per alcuna ragione le dosi consigliate.

Gravidanza e Allattamento

La Flunarizina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno?

Non ci sono dati in merito all'uso della flunarizina in donne in gravidanza. Per questo motivo, a scopo precauzionale, l'impiego del principio attivo nelle gestanti NON è raccomandato.

Studi su animali mostrano che la flunarizina può essere escreta nel latte materno. L'uso del principio attivo nelle donne che allattano, quindi, NON è raccomandato.

Qualora dovesse essere necessario iniziare un trattamento col principio attivo in questione, il medico stabilirà se è opportuno somministrare il farmaco sospendendo l'allattamento al seno, oppure se è meglio proseguire con quest'ultimo evitando di assumere la flunarizina. Tale decisione dovrà essere presa dal medico valutando attentamente i benefici attesi per la madre derivanti dall'assunzione della flunarizina e i benefici per il bambino derivanti dall'allattamento al seno.