Stati Ansiosi e Stress come Possibili Cause delle Fitte allo Stomaco

Quando le fitte allo stomaco si presentano in assenza di cause fisiche, esse potrebbero essere ricondotte a cause di natura psicologica. Difatti, in alcuni casi, le fitte allo stomaco possono rappresentare la somatizzazione di condizioni di forte stress e stati ansiosi.

In una simile situazione, il dolore pungente può presentarsi in qualsiasi momento della giornata, prima o dopo i pasti, sia quando ci si trova in una situazione che genera tensione, sia quando ci si trova in una situazione apparentemente tranquilla.

Trattamento

In questo caso, il trattamento delle fitte allo stomaco dipende sostanzialmente dall'allontanamento dello stress e degli stati di ansia. Per fare ciò, è necessario - quando possibile - alleggerire le pressioni responsabili dei suddetti disturbi che possono essersi create in ambito lavorativo, scolastico o famigliare; allo stesso tempo, può rivelarsi utile dedicarsi ad un hobby o ricorrere a specifiche tecniche di rilassamento.

Naturalmente, nel caso in cui ansia e stress evolvano verso quadri patologici, è necessario rivolgersi a medici specialisti.