Fitness Cognitivo Emotivo: Cos'è, Come Funziona a Cosa Serve

Mens sana in corpore sano dicevano i latini e anche se sono passati secoli da quell'affermazione si tratta ancora oggi di una massima attualissima, visto che mantenere in salute corpo e mente è fondamentale per sentirsi bene a 360 gradi.

I modi per perseguire questo obiettivo sono diversi e tra questi rientra indubbiamente praticare il fitness cognitivo emotivo.