Filtro Acqua Rubinetto: Come Sceglierlo

Filtro acqua rubinetto: di cosa si tratta Permette di risparmiare, di migliorare la qualità dell'acqua di casa ma ha anche molti altri vantaggi: parliamo del filtro acqua per il rubinetto, un semplice dispositivo che può davvero rivelarsi molto utile nella vita di tutti i giorni. Sebbene infatti l'acqua delle nostre case sia sicura e potabile, poiché sottoposta a scrupolosi controlli, non è raro che si accumulino all'interno impurità di vario tipo. Tra i problemi più comuni, ad esempio, l'eccessiva presenza di cloro e di ferro che, oltre ad alterare il sapore dell'acqua che beviamo, rischia di danneggiare anche gli elettrodomestici in cui viene versata. Sono questi i motivi che ci spingono ad optare per le classiche bottiglie del supermercato senza considerare che un'alternativa decisamente più economica, oltre che più sostenibile, esiste. Il filtro, infatti, si monta facilmente sul rubinetto della cucina e permette di migliorare la qualità dell'acqua che usiamo in casa, neutralizzando il cattivo sapore e rendendola adatta a tutta la famiglia. Una soluzione che ci permette così, non solo di risparmiare denaro, ma anche di evitare il ricorso alle bottiglie di plastica ad alto impatto per l'ambiente e pesanti da trasportare. In commercio esistono diversi tipi di filtri da applicare al rubinetto: a cambiare da un modello all'altro può essere la tecnologia di filtraggio impiegata ma anche la compatibilità con diversi tipi di rubinetto piuttosto che la presenza di cartucce da sostituire ciclicamente. Per orientarsi al meglio nella scelta e trovare il filtro per il rubinetto più adatto alle proprie esigenze, abbiamo selezionato 5 tra i modelli più venduti su Amazon. Ecco quali sono, come funzionano e che vantaggi assicurano.

Sistema Filtrante per il rubinetto BRITA On Tap Tra i filtri per il rubinetto più innovativi c'è quello proposto da Brita. La sua caratteristica principale è il sistema di filtraggio On Tap, molto compatto e facile da installare direttamente sul rubinetto di casa. Il filtro è in grado di ridurre efficacemente la presenza di cloro e di altre sostanze che possono alterare il gusto dell'acqua del rubinetto, oltre che il 99,99% dei batteri. Non solo, sul display è possibile monitorare la durata del filtro, fino a 600 litri, così da sapere quando è il momento di sostituire la cartuccia filtrante. Il modello permette inoltre tre funzioni di erogazione dell'acqua - filtrata, non filtrata a getto continuo e con funzione doccino - ed è compatibile con tutti i rubinetti standard grazie ai 5 adattatori inclusi. BRITA On Tap - Sistema Filtrante per il rubinetto, riduce cloro, batteri al 99,99% e microplastiche, 1 filtro HF incluso per 600L di acqua filtrata € 47,26 € 69,99 -32% Vedi l'offerta

Filtro per acqua di rubinetto GEYSER EURO Il filtro di GEYSER EURO, anch'esso compatto, garantisce invece la massima purificazione dell'acqua grazie al materiale ARAGON con il quale è stata realizzata la cartuccia del filtro. La tecnologia, sviluppata e implementata con successo dagli specialisti GEYSER, garantisce infatti una combinazione di purificazione d'acqua su tre livelli: meccanico, attraverso cui tutte le particelle più grandi dei pori del materiale vengono trattenute sulla superficie, a scambio ionico, che assorbe gli ioni di calcio e rilascia ioni di sodio, così da ridurre il calcare e rendere l'acqua più digeribile, e ad assorbimento di tutte le sostanze nocive presenti nell'acqua. Dotato di un interruttore con e senza purificazione, ha un filtro che dura fino a 3000 litri ma è compatibile solo con rubinetti con filettatura esterna di 22 mm e filettatura interna di 24 mm, altrimenti necessita dell'adattatore. GEYSER EURO - filtro per acqua di rubinetto, filtro per acqua, filtro per rubinetto con materiale unico Aragon, sistema di filtraggio dell'acqua altamente efficiente € 46,90 Vedi l'offerta

Filtro acqua TAPP Water Anche il filtro TAPP è utile per trasformare l'acqua del rubinetto rendendola più sana e con un buon sapore. Il filtro funziona in modo semplice grazie a una levetta che permette il cambio istantaneo da acqua filtrata a non filtrata. La cartuccia interna contiene invece carbone attivo derivato dalle noci di cocco organico ed è pensata per filtrare al meglio tutte le particelle e le impurità presenti nell'acqua. Ogni cartuccia dura fino a tre mesi e la prima è già inclusa nella confezione. Questo filtro è compatibile con la maggior parte dei rubinetti. TAPP Water TAPP 1 - Filtro acqua per la cucina - Filtra cloro, sedimenti, ossido, nitrati, pesticidi - Sistema di filtrazione per rubinetto € 34,99 Vedi l'offerta

Sistema di Filtro Acqua Fry-Cs Il filtro Fry-Cs è un depuratore domestico che può essere installato in modo molto semplice al rubinetto di casa. La sua caratteristica è la tecnologia di microfiltrazione, composta da una membrana ultrafiltro a carboni attivi che garantisce di ottenere un'acqua sana e dal buon sapore, trattenendo al meglio particelle e sedimenti presenti all'interno delle tubature. Il sistema di depurazione è infatti pensato per eliminare cloro, metalli pesanti, pesticidi, alghe, ruggine, batteri e tanto altro. Funziona sia con acqua calda che con acqua fredda ed ha una capacità di filtrazione di 2 litri al minuto. Un altro aspetto importante è che questo depuratore d'acqua è certificato a garanzia italiana 100% e costruito con materiali brevettati e di altissima qualità. Sistema di Filtro Acqua, Elimina Cloro, Metalli Pesanti, Pesticidi, Microplastiche, sistema super certificata SGS,RohS, NSF e FDA - Filtri d’acqua per rubinetto - Fry-Cs € 54,80 Vedi l'offerta