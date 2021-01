Cos'è Che cos’è il filo interdentale? Shutterstock Il filo interdentale è un insostituibile presidio dentistico per un'impeccabile igiene dentale domiciliare. Rimuovendo efficacemente residui di cibo e placca tra dente e dente, il filo interdentale si rivela un prezioso alleato di spazzolino, dentifricio e collutorio, altri indubbi protagonisti della pulizia orale quotidiana.

Il filo interdentale tradizionale si presenta come un sottilissimo nastro di plastica, nylon o seta: inserito delicatamente tra due denti e raschiato con una moderata pressione lungo i lati ed in prossimità del bordo gengivale, il filo interdentale rimuove placca e residui di cibo fibroso ivi presenti. Nonostante sia risaputo il suo straordinario effetto "pulente", purtroppo il filo interdentale non sembra rientrare pienamente nelle abitudini degli italiani.

L'utilizzo del filo interdentale è estremamente semplice, molto più di quanto si possa credere: sono sufficienti pochi tentativi per acquisire l'abilità necessaria a maneggiarlo in modo adeguato ed ineccepibile.

Lo scopo principale di quest'articolo è descrivere i caratteri salienti del filo interdentale e, soprattutto, educare il lettore sulla corretta tecnica d'utilizzo. Ricordiamo, infatti, che il regolare e adeguato uso del filo interdentale minimizza il rischio di carie, gengiviti ed infezioni dentali d'ogni tipo.

Filo interdentale e spazzolino da denti Pur non potendolo sostituire, il filo interdentale supporta in modo efficace l'azione pulente dello spazzolino, sia questo manuale od elettrico. Il solo spazzolamento, anche se eseguito con estrema perizia e con tecniche adeguate, non è infatti sufficiente a rimuovere totalmente quella patina lattiginosa che si appiccica alla superficie dei denti e si annida negli spazi interdentali. A differenza dello spazzolino tradizionale, il filo interdentale è in grado di raggiungere zone che non potrebbero essere adeguatamente pulite con il semplice spazzolamento. Lo sapevi che... Come abbiamo visto, da solo, lo spazzolino non è in grado di eliminare tutta la placca batterica ed i microframmenti di cibo imprigionati tra i denti.

Ogni elemento dentale, infatti, presenta cinque facce, di cui solo tre sono facilmente raggiungibili dallo spazzolino: Superficie vestibolare: strato esterno dei denti, rivolto verso la guancia Superficie masticatoria (o palatale) Superficie interna: la parte dei denti a contatto con la lingua Superficie interprossimale: il piccolissimo spazio interposto tra dente e dente Solco gengivale: la fessura tra dente e gengiva Come accennato, durante una corretta pulizia del cavo orale, lo spazzolino è in grado di raggiungere e pulire efficacemente solo tre di queste facce dentali, ovvero quella vestibolare, masticatoria ed interna. Se non s'interviene con ausili specifici differenti dallo spazzolino - come appunto il filo interdentale - la superficie interprossimale dei denti ed il solco gengivale rimarranno scoperti, dunque esposti al rischio d'infezioni dentali.

Fibre del filo interdentale Se, anticamente, il filo interdentale era costituito da un intreccio di sottilissime fibre di seta, oggi il nylon rappresenta il suo moderno sostituto. Questo materiale, infatti, è molto più resistente all'abrasione ed estremamente più elastico rispetto alla seta. In alternativa al nylon, i fili interdentali di ultima generazione sono costituiti da materiali completamente biodegradabili.

Le centinaia di fibre extrasottili che formano il filo interdentale sono saldamente unite l'una all'altra attraverso un intreccio molto resistente. Dopo essere entrate negli spazi interdentali, queste fibre si aprono come un nastro, esercitando la propria azione "tagliando" e rimuovendo la placca.