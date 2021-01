Ad ogni modo, ciò che conta veramente non è tanto l'utilizzo del filo interdentale prima o dopo la pulizia con lo spazzolino, quanto piuttosto un'adeguata modalità d'uso ed un costante impiego dello stesso. Vediamo, dunque, come si utilizza correttamente il filo interdentale.

Che il filo interdentale si debba utilizzare almeno una volta al giorno e preferibilmente alla sera è oramai risaputo. Ciò che desta ancora qualche perplessità è in quale momento utilizzarlo. A tale proposito, il pensiero degli esperti si divide in due:

Il movimento dev'essere deciso ma nel contempo delicato per evitare di lesionare od irritare la gengiva. Ricordiamo, inoltre, che ogni volta che s'inserisce il filo in uno spazio interdentale, le superfici da pulire sono due; pertanto, è necessario passare il filo in entrambe le parti.

Di seguito sono riportate per punti le principali regole per un utilizzo impeccabile del filo interdentale:

Un inadeguato utilizzo del filo interdentale , specie se frettoloso, è altrettanto imprudente non solo perché lo sporco imprigionato tra i denti non viene efficacemente rimosso, ma anche perché si corre il rischio di infiammare o traumatizzare le gengive.

Anzitutto, un mancato utilizzo del filo interdentale incoraggia il ristagno di placca negli spazi inaccessibili allo spazzolino manuale; con il passare del tempo, i depositi di placca subiscono un'evoluzione, trasformandosi in vere e proprie incrostazioni di tartaro rimovibili solamente mediante la pulizia dentale professionale. Ricordiamo brevemente che placca e tartaro, trattenendo numerosi germi della flora batterica orale, predispongono enormemente al rischio d'infezioni dentali, prima fra tutte la carie . Da non dimenticare, tuttavia, che la placca non rimossa con spazzolino e filo interdentale è altresì responsabile di alito cattivo , gengiviti e gengive sanguinolente .

L'utilizzo inadeguato od il mancato impiego del filo interdentale può mettere a rischio la salute dei denti . Quanto detto sembra essere ancora sottovalutato: l'utilizzo di questo importantissimo strumento per l'igiene dentale non pare rientrare nelle consuetudini degli italiani. Cerchiamo dunque di promuovere l'utilizzo del filo interdentale, mettendo nero su bianco i rischi e le complicanze a cui si potrebbe andare incontro non utilizzando questo efficace presidio dentistico.

Indicazioni e Controindicazioni

Per ottenere un effettivo riscontro, si consiglia di iniziare l'utilizzo del filo interdentale non prima dei 10 anni, o comunque dopo che i denti da latte sono caduti e sostituiti con quelli permanenti.

L'utilizzo regolare del filo interdentale è un presidio dentistico raccomandato praticamente a tutti, fatta eccezione per quei pazienti che presentano particolari impedimenti anatomici dentali. Ad esempio, l'uso del filo tradizionale non è indicato in presenza di spazi interdentali particolarmente stretti: in simili frangenti, l'eccessiva pressione esercitata sul filo potrebbe traumatizzare le gengive, provocando lesioni o piccole ferite. In tal caso, si raccomanda l'utilizzo di un filo dentale particolarmente delicato (es. massaggiatori gengivali).

Ancora, l'utilizzo del filo interdentale è sconsigliato nel periodo immediatamente successivo all'estrazione di un dente: nei primi 5-7 giorni conseguenti all'intervento, infatti, la zona in cui è stato rimosso il dente è particolarmente sensibile, gonfia e dolente; pertanto, si sconsiglia di avvalersi del filo interdentale per rimuovere lo sporco nei denti vicini al punto d'estrazione.

