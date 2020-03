Il filler all'acido ialuronico sembra la soluzione ideale per correggere (e migliorare) piccoli inestetismi della pelle del viso, generati da quel processo evolutivo irreversibile che tanto preoccupa ed angoscia molte donne non più giovanissime.

Il filler all'acido ialuronico trova indicazione nelle seguenti circostanze:

Oltre a poter essere iniettato nel viso, il filler all'acido ialuronico può essere utilizzato anche per il riempimento di altre zone del corpo: a tale scopo, le iniezioni di questa "prodigiosa" sostanza vengono eseguite per migliorare l'aspetto e volumizzare polpacci, seno e glutei.

Classificazione Tipi di Filler all'Acido Ialuronico In base alle differenti tempistiche di riassorbimento, è possibile distinguere più tipi di filler all'acido ialuronico:

Tipo di filler all'acido ialuronico Durata dell'effetto Nomi commerciali dei filler all'acido ialuronico più venduti Filler ad assorbimento ultrarapido 2-3 mesi ca. Juvelift, , Restylane touch, Perfectha fine lines → trovano indicazione per il trattamento delle zampe di gallina e per mascherare le piccole rughe del viso Filler ad assorbimento medio 5-6 mesi ca. Juvederm 24, Restylane, Rofilan, Perfectha dern Filler ad assorbimento lento 12 mesi ca. Puragen, Restylane Sub Q, Perlane, Perfectha Deep → indicato per aumentare il volume della labbra, degli zigomi e del mento Filler ad assorbimento ultralento 24 mesi ca. Perfectha Subskin, Hyacorp → indicato per la correzione di lesioni cicatriziali e per volumizzare il seno o i glutei

Nota Bene: Per i filler all'acido ialuronico di lunga durata aumentano i rischi circa possibili effetti collaterali sul piano biologico. Infatti, trovandosi in un ambiente ricco di acido ialuronico, le cellule della pelle evitano di produrne di nuovo ed aumentano i processi degradativi a carico dello stesso; non solo, le macromolecole di acido ialuronico a lunga durata d'azione, a causa della loro complessità strutturale, vengono riconosciute come estranee ed innescano una risposta infiammatoria locale. Ciò innesca la produzione di tessuto fibrotico ricco di collagene di tipo 1 che, pur avendo un effetto positivo a livello estetico nell'immediato per distensione della cute, rende di fatto la pelle più vecchia e meno elastica con un danno sul piano biologico.

L'iniezione Iniezione del Filler all'Acido Ialuronico L'iniezione di filler all'acido ialuronico è un trattamento non invasivo relativamente semplice da eseguire, ma che deve essere effettuato solo da personale medico specializzato in quest'ambito.

Naturalmente, prima di eseguire l'iniezione, è necessario effettuare una visita preliminare con lo specialista, al fine di escludere la presenza di eventuali controindicazioni a questo tipo di trattamento.

A differenza delle iniezioni di collagene, i fillers all'acido ialuronico non generano, normalmente, reazioni allergiche: per questa ragione, non è necessario sottoporsi al test intradermico preliminare per valutare un'eventuale allergia.

Vista la scarsa invasività dell'operazione, il trattamento con filler all'acido ialuronico viene normalmente eseguito in regime di day hospital e non richiede anestesia. Tuttavia, le iniezioni di acido ialuronico non sono completamente indolori. Infatti, la maggior parte dei pazienti che ricorre a filler all'acido ialuronico accusa una spiacevole sensazione di bruciore e fastidio durante e dopo il trattamento. Per ovviare a questo inconveniente, molti medici specializzati in medicina estetica preferiscono iniettare l'acido ialuronico solo dopo aver anestetizzato la parte da trattare (in genere, la lidocaina è il principio attivo più utilizzato a tale scopo).

Subito dopo il trattamento, l'area del volto (o del corpo) trattata può manifestare effetti secondari come arrossamento e gonfiore, cui può associarsi la comparsa di piccoli ematomi. Tuttavia, tali effetti dovrebbero autorisolversi nel giro di qualche giorno.

Tutte le normali attività quotidiane possono essere riprese fin da subito e non è necessario alcun periodo di convalescenza.

Risultati I risultati ottenibili con i filler all'acido ialuronico sono molto buoni e riscuotono sempre un buon livello di soddisfazione nei pazienti.

Questi filler, infatti, permettono di ottenere un effetto ringiovanito e rimpolpato del tutto naturale che non conferisce artificialità all'area del volto o del corpo nel quale vengono iniettati (effetto soft-lifting). Inoltre, i risultati sono visibili fin da subito e ciò aumenta ulteriormente la soddisfazione dei pazienti.

Tuttavia, pur essendo pressoché immediati, gli effetti di ringiovanimento estetico della pelle regalati dal filler all'acido ialuronico non sono permanenti; tant'è che dopo un periodo di tempo relativamente breve (variabile da 4 mesi a 2 anni, in funzione del tipo di filler utilizzato), le rughe iniziano nuovamente a comparire, e le labbra (gli zigomi o le altre parti del volto e del corpo trattate) perdono progressivamente il loro volume. Ciò avviene perché l'organismo è in grado di metabolizzare l'acido ialuronico iniettato (da qui il nome di "filler riassorbibile").

Il graduale riassorbimento del filler da parte della pelle rende, pertanto, necessaria la periodica ripetizione delle iniezioni di acido ialuronico dopo la scomparsa dell'effetto.

Ad ogni modo, è doveroso ricordare gli effetti e i risultati ottenuti con le iniezioni di filler all'acido ialuronico - per quanto sempre buoni - possono essere diversi da individuo a individuo. Difatti, essi dipendono da: Tipo di pelle.

Concentrazione di acido ialuronico.

Tipologia di filler iniettato.

Zona da trattare. Inoltre, la durata dell'effetto promosso dalle iniezioni di filler all'acido ialuronico è pesantemente influenzata da fattori come stress, tabagismo, alimentazione, abitudini di vita, sedentarietà ed esposizione ai raggi UV naturali/artificiali.

Effetti Collaterali Nel corso degli anni, l'acido ialuronico si è conquistato il titolo di leader tra tutti gli agenti dermici di riempimento (fillers). Difatti, l'effetto anti-aging promosso dalle iniezioni di questa sostanza è sorprendente: volumizza, ammorbidisce, idrata e - soprattutto - ringiovanisce la pelle invecchiata da stress, fumo, raggi UV ed età. Nonostante questi aspetti postivi, il filler all'acido ialuronico non è privo effetti collaterali.

Infatti, immediatamente dopo l'iniezione, la pelle tende a reagire dando origine ad ematomi, ecchimosi, edemi, intorpidimento e lividi che, anche se piuttosto fugaci e generalmente lievi, possono causare disagio estetico non trascurabile.

Inoltre, in alcune circostanze, sono stati riportati alcuni rari casi di gravi traumatismi post-iniezione. Tra questi, ricordiamo: Rossore persistente;

Edema intermittente;

Noduli;

Prurito;

Formazione di ascessi. Curiosità Quando gli effetti collaterali estetici provocati dalle iniezioni di filler all'acido ialuronico superano di gran lunga i benefici, è possibile invertire il trattamento inoculando l'enzima ialuronidasi: si tratta di un complesso enzimatico in grado di accelerare la degradazione naturale della carica di acido ialuronico iniettata.

Infine, nonostante le iniezioni di filler all'acido ialuronico siano ben tollerate e non richiedano l'esecuzione di un test intradermico preliminare, non bisogna dimenticare che sono stati riportati casi (benché estremamente rari) d'insorgenza di reazioni allergiche in seguito alla somministrazione di tali filler.

Lo sapevi che… L'utilizzo di acido ialuronico ad alto peso molecolare e/o di alcuni polimeri a lunga durata d'azione determina un effetto collaterale sconosciuto ai più. In particolare, si ha un effetto paradosso per cui la pelle, pur apparendo esteticamente più giovane, a livello microscopico subisce delle alterazioni strutturali che la rendono più vecchia. Cerchiamo di capire meglio il problema: Iniettando queste sostanze, anziché stimolare la pelle a produrre da sé gli elementi strutturali di cui ha bisogno, si forniscono direttamente dall'esterno le sostanze "già pronte all'uso". In questo modo si riducono le capacità di sintesi dei fibroblasti, che diventano meno attivi nel produrre l'acido ialuronico a livello dermico;

L'abbondanza di acido ialuronico nel periodo post-iniezione porta all'iper-attivazione di proteine specializzate nella degradazione di tale sostanza (le metalloproteinasi);

I polimeri di acido ialuronico ad alto peso molecolare/lunga durata stimolano la formazione di collagene fibrotico (vedi paragrafo "Classificazione"). Si crea così una sorta di "dipendenza" dai filler di acido ialuronico, per cui una volta iniziato il trattamento dev'essere continuato e rinforzato nel tempo (se non si vuole rimanere con una pelle ben peggiore rispetto a quando si è cominciato).

Per questo motivo, nei soggetti giovani, si opta sempre più per l'iniezione di sostanze a basso peso molecolare (es. frammenti di acido ialuronico), affiancate da antiossidanti e da fattori in grado di stimolare l'attività di rigenerazione spontanea della cute. Lo stesso effetto di stimolazione e rigenerazione si può ottenere tramite l'uso di integratori ricchi di sostanze ad azione antiossidante e antinfiammatoria, di collagene e di acido ialuronico.

Svantaggi Oltre all'eventuale dolore percepito durante le iniezioni, alla potenziale comparsa di effetti collaterali e/o reazioni allergiche e alla creazione di una possibile "dipendenza" da acido ialuronico di cui sopra, un altro svantaggio di questo tipo di filler è senza dubbio rappresentato dal costo, piuttosto elevato e per niente trascurabile. Difatti, non si può certo affermare che il filler all'acido ialuronico sia una soluzione economica contro l'invecchiamento, dal momento che il prezzo di ogni singola iniezione varia infatti dai 300 ai 600 euro.

Controindicazioni Sebbene gli effetti collaterali gravi derivati dalle iniezioni di acido ialuronico siano poco frequenti, si sconsiglia vivamente di somministrare il filler durante la gravidanza e l'allattamento. Inoltre, il filler all'acido ialuronico è controindicato in presenza di malattie della pelle, infezione da Herpes in corso, patologie autoimmuni della cute e collagenopatie.

Trattamenti alternativi Alternative al Filler all'Acido Ialuronico Le iniezioni di acido ialuronico possono essere sostituite con altri filler riassorbibili, come collagene bovino, collagene autologo, gel di agarosio ed acido L-polilattico.

Un'ulteriore alternativa ai fillers a base di acido ialuronico è costituita dal lipofilling (o trapianto di grasso autologo): si tratta di una tecnica di medicina estetica indicata per ridisegnare il profilo del viso e del corpo. Il lipofilling è un trattamento che consiste nel trasferire parte del proprio tessuto adiposo (grasso) nei tessuti "svuotati" dall'invecchiamento. Similmente al filler di acido ialuronico, anche il lipofilling contrasta in modo evidente i segni dell'invecchiamento, volumizzando zigomi, guance e labbra, e spianando rughe più o meno marcate.



