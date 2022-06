Fico d'india: benefici nutrizionali e quanto mangiarne (anche con il diabete)

"Tenace monumento dei deserti": è con questa metafora che viene al meglio descritto il carattere del fico d'India, frutto coronato di spine che sopravvive alle aride e secche temperature desertiche. Per molto tempo, il fico d'india ha rappresentato un simbolo della tradizione Azteca: oggi è fonte di interesse non solo in ambito alimentare ed agricolo, ma anche in quello fitoterapico e cosmetico. Shutterstock

Come si usa? L'uso alimentare dell'opuntia si riferisce ai frutti, ricchi di zuccheri, calcio, fosforo e vitamina C; possono essere utilizzati freschi oppure destinati alla fabbricazione di liquori, gelatine, marmellate, dolcificanti e succhi. Persino i cladodi sono sfruttati dall'industria alimentare: vengono conservati sotto aceto o canditi. Il fico d'india può essere usato anche come foraggio. In Sicilia si ha la tradizione di produrre un particolare sciroppo dalla polpa priva di semi: è utilizzato per preparare dolci rustici tipici. Raccomandazioni Il frutto non dev'essere mangiato in quantità eccessiva: potrebbe provocare, infatti, blocco intestinale; è per questo sconsigliato nelle persone che soffrono di diverticoli intestinali. Quanti fichi d'India si può mangiare? E in caso di diabete? Il frutto non dev'essere mangiato in quantità eccessiva, onde evitare il rischio di blocco intestinale. E' fortemente sconsigliato alle persone che soffrono di diverticoli intestinali. Per le persone sane, il fico d'india può essere consumato nella stessa porzione di quialsiasi altro frutto dolce. Diciamo approssimativamente tra i 150 e i 450 g al giorno. Anche in caso di diabete mellito, il fico d'india può essere mangiato "normalmente", a patto che il carico glicemico complessivo, quello dei pasti e l'apporto energetico totale rientrino nei parametri della terapia nutrizionale contro questo dismetabolismo.

Caratteristiche botaniche Il fico d'india appartiene alla famiglia delle Cactaceae e rappresenta una pianta succulenta che può spingersi fino a 5 metri d'altezza. I cladodi (o pale, impropriamente chiamate foglie) costituiscono il fusto e si raggruppano formando ramificazioni. Sono ricoperti da una pellicola cerosa che protegge la pianta dall'eccessivo calore, impedendo la traspirazione e proteggendola da un possibile attacco da parte dei predatori. Dopo quattro anni di sviluppo, i cladodi subiscono una lignificazione, costituendo un vero tronco. Anche l'opuntia, come tutti i cactus, delega la funzione clorofilliana al fusto e non alle foglie; queste sono piccolissime e si trovano solamente nelle pale giovani. Le areole, alla base delle foglie, si sviluppano in spine o in radici particolari chiamate glochidi, oppure in fiori. Anche il frutto carnoso è coperto da areole; alcune varietà di fico d'India possono non avere spine: il colore della bacca carnosa può presentare una colorazione giallo-arancione, rossa o bianca. Il sapore è dolce e piacevole.

Etimologia Il nome botanico del fico d'india è Opuntia ficus-indica: questa demoninazione, tuttora attuale, fu qualificata da Miller nel 1768, ma il nome probabilmente deriva da Cristoforo Colombo, che nel 1493 credette di essere approdato proprio in India. Il fico d'India è una pianta nativa del Messico: l'importanza di questa pianta per i messicani è tale da incarnare il simbolo del Paese, tanto che appare persino nella bandiera della Repubblica Messicana. L'opuntia è diffusa, attualmente, in tutta l'America, nel Mediterraneo (in particolare Sicilia), in Africa, in Asia ed in Australia.