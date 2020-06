Cos'è Fibroma: Cos’è Shutterstock Il fibroma, o tumore fibroide, è un tumore benigno costituito da tessuto connettivo fibroso.

In quanto tumori benigni, i fibromi sono masse di cellule dotate di un'attività proliferativa anomala, che però non risultano infiltranti per i tessuti circostanti e non sono nemmeno metastatici. Come si vedrà successivamente, esistono tante varietà di fibroma. Per capire: Cos’è il Tessuto Connettivo Fibroso? Conosciuto anche come tessuto connettivo denso, il tessuto connettivo fibroso è una variante di tessuto connettivo in cui è particolarmente rilevante la quota di fibre collagene di tipo I (il collagene è una proteina). La formazione dei tessuti connettivi fibrosi è frutto dell'attività di cellule note col nome di fibroblasti. Generalmente, il tessuto connettivo fibroso ha una funzione di supporto: costituisce i tendini, che servono a mettere in comunicazione ossa e muscoli; compone i legamenti, che servono a congiungere alcune ossa; offre sostegno a organi interni; costituisce il derma, ossia lo strato più profondo della pelle. Fibroma: chi colpisce? Chiunque può sviluppare un fibroma; tuttavia, è doveroso precisare che esistono: fibromi che colpiscono più frequentemente i bambini (es: fibroma non-ossificante); fibromi che interessano esclusivamente le donne (es: fibroma uterino); fibromi più comuni in uno dei due sessi (es: l'angiofibroma riguarda più spesso i maschi); fibromi tipici dell'età adulta (es: fibroma ovarico); fibromi osservabili tra i giovani e tra gli adulti con la stessa frequenza (es: dermatofibroma). Il Fibroma può diventare un Tumore Maligno? Sebbene capiti di rado, certe forme di fibroma possono evolvere e diventare tumori maligni; la versione maligna del fibroma è il fibromasarcoma. Com'è tipico dei tumori maligni, i fibrosarcomi sono tumori caratterizzati da un elevato ritmo di crescita e proliferazione.

Composizione Fibroma: da cosa è composto? In genere, il fibroma è costituito da una quota variabile di fibre collagene e fibroblasti.

Alcuni fibromi possono contenere anche istiociti o tessuto mixomatoso.

Dove Originano Dove si formano i Fibromi: le Sedi tipiche I fibromi possono svilupparsi in qualsiasi area del corpo che comprenda tessuti originati dal mesenchima. Più in particolare, i fibromi possono formarsi a livello di utero, ovaie, reni, ossa, cartilagini, cute, tessuti sottocutanei, stomaco e intestino; è da segnalare, inoltre, che il fibroma può interessare anche i nervi e le mucose del cavo orale.

Diagnosi Diagnosi di Fibroma: come riconoscerlo Il percorso diagnostico che porta all'individuazione di un fibroma varia in relazione a molti fattori, tra cui: il tipo di fibroma, la dimensione, l'area di interessa, la morfologia e l'istologia. Per alcuni fibromi, sono sufficienti l'esame obiettivo e l'anamnesi; per altri, invece, è indispensabile ricorrere a indagini più approfondite, come le tecniche di diagnostica per immagini (raggi X, risonanza magnetica, TAC ed ecografia) e la biopsia (è fondamentale a stabilire con precisione la natura del tumore). È da sottolineare, infine, l'importanza del monitoraggio di tutte quelle forme di fibromi potenzialmente a rischio di un'evoluzione in senso maligno. Solo con una diagnosi accurata, è possibile definire nei dettagli il piano terapeutico più appropriato.

Terapia Fibroma: Cure e Trattamenti Considerata l'estrema varietà di fibroma esistenti, le terapie adottabili sono molteplici.

La scelta di un dato piano terapeutico piuttosto che di un altro dipende da numerosi fattori, tra cui principalmente la gravità, le dimensioni e la localizzazione del fibroma. Alcune delle terapie sfruttabili oggi sono l'asportazione chirurgica, la criochirurgia, il trattamento farmacologico, l'embolizzazione, il laser ad anidride carbonica, il laser a impulsi e l'ablazione a radiofrequenza. Fibroma: è sempre da curare? Non tutti i fibromi necessitano di un trattamento; è il caso, per esempio, dei fibromi asintomatici e privi di ripercussioni per quanto concerne la qualità di vita del paziente. Fibroma Uterino: la Cura Tra i possibili trattamenti del fibroma uterino, figurano: La miomectomia per via laparoscopica : è la rimozione chirurgica del fibroma uterino effettuata tramite tre piccole incisioni a livello addominale.

Minimamente invasiva, la miomectomia per via laparoscopica preserva l'utero; pertanto, se la paziente è ancora in età fertile, potrà ancora avere figli.

: è la rimozione chirurgica del fibroma uterino effettuata tramite tre piccole incisioni a livello addominale. Minimamente invasiva, la miomectomia per via laparoscopica preserva l'utero; pertanto, se la paziente è ancora in età fertile, potrà ancora avere figli. La miomectomia per via laparotomica (o miomectomia addominale ): è la rimozione chirurgica del fibroma uterino eseguita tramite un'importante incisione a livello dell'addome.

Come l'opzione terapeutica precedente, anche la miomectomia per via laparotomica preserva l'utero e la fertilità dell'eventuale paziente ancora in età per avere figli.

(o ): è la rimozione chirurgica del fibroma uterino eseguita tramite un'importante incisione a livello dell'addome. Come l'opzione terapeutica precedente, anche la miomectomia per via laparotomica preserva l'utero e la fertilità dell'eventuale paziente ancora in età per avere figli. L' isterectomia : è la rimozione dell'utero.

Questa soluzione è indicata alle donne in menopausa (che non possono più avere figli) e alle pazienti con grandi fibromi uterini (anche se in età fertile).

: è la rimozione dell'utero. Questa soluzione è indicata alle donne in menopausa (che non possono più avere figli) e alle pazienti con grandi fibromi uterini (anche se in età fertile). L' embolizzazione : prevede l'iniezione di speciali agenti embolizzanti, i quali hanno l'effetto di interrompere l'apporto sanguigno destinato al fibroma uterino; non ricevendo più sangue, quest'ultimo dapprima diviene più piccolo e successivamente va incontro a necrosi.

Lo svantaggio di questa soluzione è che, alle volte, può capitare che gli agenti embolizzanti interrompano il flusso di sangue verso le ovaie o altri organi vicini.

: prevede l'iniezione di speciali agenti embolizzanti, i quali hanno l'effetto di interrompere l'apporto sanguigno destinato al fibroma uterino; non ricevendo più sangue, quest'ultimo dapprima diviene più piccolo e successivamente va incontro a necrosi. Lo svantaggio di questa soluzione è che, alle volte, può capitare che gli agenti embolizzanti interrompano il flusso di sangue verso le ovaie o altri organi vicini. L' ablazione endometriale : è una soluzione terapeutica applicabile in presenza di fibromi uterini di tipo sottomucoso (ossia situati sul rivestimento interno dell'utero).

Dal punto di vista pratico, l'ablazione endometriale prevede l'introduzione nell'utero di un particolare strumento che può emettere calore, acqua calda o corrente elettrica.

: è una soluzione terapeutica applicabile in presenza di fibromi uterini di tipo sottomucoso (ossia situati sul rivestimento interno dell'utero). Dal punto di vista pratico, l'ablazione endometriale prevede l'introduzione nell'utero di un particolare strumento che può emettere calore, acqua calda o corrente elettrica. L' ablazione a radiofrequenza : è un tecnica che permette di distruggere i fibromi uterini e restringere i vasi sanguigni che li alimentano.

Le modalità disponibili per eseguire l'ablazione a radiofrequenza sono due: tramite laparoscopia oppure per via transcervicale.

: è un tecnica che permette di distruggere i fibromi uterini e restringere i vasi sanguigni che li alimentano. Le modalità disponibili per eseguire l'ablazione a radiofrequenza sono due: tramite laparoscopia oppure per via transcervicale. Gli ultrasuoni focalizzati sotto la guida della risonanza magnetica ( MRgFUS ): è una tecnica di cura dei fibromi uterini alquanto recente, che sfrutta le immagini della risonanza magnetica per concentrare un fascio di ultrasuoni nel punto esatto in cui risiede la massa tumorale; questo fascio di ultrasuoni ha la capacità di distruggere il fibroma uterino, senza danneggiare la pelle (che attraversa per raggiungere la zona desiderata) e gli altri tessuti circostanti.

La MRgFUS è apprezzata soprattutto per la sua minima invasività.

( ): è una tecnica di cura dei fibromi uterini alquanto recente, che sfrutta le immagini della risonanza magnetica per concentrare un fascio di ultrasuoni nel punto esatto in cui risiede la massa tumorale; questo fascio di ultrasuoni ha la capacità di distruggere il fibroma uterino, senza danneggiare la pelle (che attraversa per raggiungere la zona desiderata) e gli altri tessuti circostanti. La MRgFUS è apprezzata soprattutto per la sua minima invasività. La terapia farmacologica: include varie soluzioni, tra cui gli agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (es: leuprolide, goserelin, triptorelina), lo IUD a rilascio di progestinico e la pillola anticoncezionale.

I farmaci suddetti non eliminano i fibromi uterini, ma consentono di controllarne la sintomatologia.