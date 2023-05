Che cos'è il Fezolinetant?

Il fenolizetant è un nuovo farmaco - nome commerciale Veozah® - recentemente approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti per il trattamento delle vampate di calore in menopausa.

Ciò che rende unico e particolarmente interessante questo principio attivo è il fatto che si tratta di un farmaco non ormonale per il trattamento di uno dei più comuni disturbi tipicamente associati all'età menopausale. Fino ad oggi, infatti, le opzioni terapeutiche per il trattamento di simili disturbi di basavano principalmente sull'utilizzo dei farmaci contenenti ormoni.

Per quanto la menopausa e i suoi sintomi facciano parte di un processo del tutto fisiologico, quando questi diventano troppo intensi, possono influire negativamente sulla qualità della vita della persona; da qui, l'importanza di intervenire con un trattamento adeguato. Tuttavia, non tutte le donne possono ricorrere all'uso di farmaci ormonali perché presentano condizioni per le quali l'uso di simili medicinali non è indicato (ad esempio, storia di sanguinamento vaginale, ictus, infarto, formazione di coaguli di sangue, ecc.). Per questo motivo, l'arrivo di un farmaco non ormonale utile nel contrastare le vampate di calore costituisce un traguardo piuttosto importante.