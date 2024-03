Festa delle offerte di Primavera Amazon

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Si tratta della Festa delle Offerte di Primavera : un evento di grandi offerte per aiutare i clienti a risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno per celebrare l'arrivo della bella stagione.

Quest'anno Amazon anticipa la Pasqua e ci regala le Offerte di Primavera . Dal 20 marzo al 25 Marzo 2024, una cascata di sconti distribuiti in 5 giorni, ci regaleranno un'esperienza simile al Black Friday ma celebrando l'arrivo della primavera.

Quando saranno le offerte di Primavera Amazon?

Da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, nella vetrina dedicata www.amazon.it/springdealdays, i clienti potranno scoprire centinaia di migliaia di prodotti in offerta in molteplici categorie, tra cui le categorie dedicate allo sport e al tempo libero e prodotti Made in Italy di grandi aziende e di piccole e medie imprese italiane.

"Siamo lieti di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare su centinaia di migliaia di prodotti in tutte le categorie", ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon. "Ci impegniamo a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l'anno, ma la Festa delle Offerte di Primavera sarà un'ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su un'ampia gamma di prodotti e prepararsi all'arrivo della bella stagione."