Si stima che il 75% delle donne sperimenterà una infezione da candida almeno una volta nella vita e la terapia va prescritta dal ginecologo e va seguita con accuratezza. Ma in caso di candida può essere molto utile assumere dei fermenti lattici perché l'infezione è causata dalla proliferazione eccessiva del fungo Candida albicans, che normalmente vive in equilibrio con la flora batterica del nostro organismo. In altre parole riuscire a riequilibrare la flora batterica e a migliorare le difese naturali del nostro organismo significa rendere più efficaci le terapie che stiamo seguendo per combattere l'infezione, e anche ridurre il rischio di recidive (piuttosto frequenti).

Migliori fermenti lattici per la candida su Amazon Candida Support Probiotici Donna per la Flora Batterica Vaginale Apyforme - Probiotici Donna Flora Intima PROBION® Probiotici Donna Gyno-Canesflora Benessere Intimo Vediamo insieme per quali motivi abbiamo selezionato proprio questi integratori.

Come abbiamo scelto i migliori fermenti lattici per la candida? Abbiamo selezionato solo i prodotti specifici per la candida, quindi con una formula che contenesse i probiotici che, secondo le evidenze scientifiche, possono svolgere un'efficace azione contro questa infezione. Abbiamo preferito formulazioni ricche, con Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus reuteri, ma anche il Lactobacillus Crispatus, che è un probiotico che mira proprio a riequilibrare la flora batterica nel tratto uro-genitale Abbiamo considerato anche l'efficacia del prodotto, basandoci sulle recensioni delle clienti.