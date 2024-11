Capita a tutti di dover prendere gli antibiotici ma spesso possono avere effetti collaterali sull'equilibrio intestinale, causando disturbi come diarrea, gonfiore e senso di pesantezza. Per prevenire e alleviare questi effetti indesiderati, è consigliato l'uso di fermenti lattici perché gli antibiotici eliminano non solo i batteri patogeni, ma anche quelli buoni che colonizzano il nostro intestino e che sono molto importanti. Non tutti i fermenti lattici sono efficaci, però, e dobbiamo sapere quali prendere per fronteggiare l'effetto dell'antibiotico. Oggi vi spieghiamo quali sono quelli adatti e vi proponiamo una selezione dei migliori disponibili su Amazon, ricordandovi sempre, però, di seguire le indicazioni del vostro medico di fiducia.

Che fermenti lattici prendere con l’antibiotico? Bisogna scegliere fermenti lattici specifici che abbiano una comprovata efficacia nel ripristinare la flora intestinale perché, come abbiamo detto, gli antibiotici oltre a distruggere i batteri responsabili dell'infezione colpiscono anche quelli buoni che popolano il nostro intestino. Questo squilibrio può causare disbiosi intestinale, che si manifesta con disturbi gastrointestinali di varia entità. I fermenti lattici ideali per chi assume antibiotici contengono ceppi che si distinguono per la loro resistenza agli acidi dello stomaco, la capacità di colonizzare rapidamente l'intestino e di favorire anche un recupero più rapido della normale funzionalità intestinale al termine della terapia antibiotica. Tra i più efficaci troviamo: Saccharomyces boulardii: un lievito probiotico che agisce efficacemente contro la diarrea antibiotica e ripristina rapidamente la flora intestinale.

un lievito probiotico che agisce efficacemente contro la diarrea antibiotica e ripristina rapidamente la flora intestinale. Lactobacillus rhamnosus GG : uno dei probiotici più studiati, riconosciuto per la sua resistenza agli antibiotici e per la capacità di contrastare la proliferazione di batteri nocivi.

: uno dei probiotici più studiati, riconosciuto per la sua resistenza agli antibiotici e per la capacità di contrastare la proliferazione di batteri nocivi. Bifidobacterium lactis: particolarmente utile per favorire l'equilibrio del microbiota intestinale e migliorare le difese immunitarie.

Quando prendere i fermenti lattici? Prima o dopo l’antibiotico? La tempistica è importante per ottenere il massimo beneficio: gli esperti consigliano di prendere i probiotici lontano dall'antibiotico, perché l'azione di quest'ultimo potrebbe neutralizzare i batteri buoni. Idealmente, i fermenti lattici andrebbero assunti circa due o tre ore dopo l'antibiotico, in modo che i batteri benefici abbiano il tempo di raggiungere l'intestino e iniziare a svolgere la loro funzione di riequilibrio della flora intestinale. Bisogna proseguire l'assunzione anche al termine della terapia antibiotica per consolidare il ripristino della flora batterica intestinale, che potrebbe rimanere fragile per qualche giorno dopo la fine del trattamento. Per approfondire: Quali sono i migliori fermenti lattici in caso di diarrea?

Migliori fermenti lattici per antibiotico su Amazon Yovis Enterolife 4 Miliardi Lactoflorene Plus Zentiva Probiotico 6 Miliardi Prolife Enzimi

I migliori fermenti lattici per chi è sotto cura antibiotica: perché li abbiamo selezionati? I prodotti selezionati per chi segue una terapia antibiotica devono rispondere a criteri di qualità, efficacia e resistenza ai farmaci. Ogni fermento lattico è stato scelto per la sua formulazione specifica e la presenza di ceppi batterici resistenti, in grado di sostenere efficacemente l'equilibrio della flora intestinale. Abbiamo preso in considerazione anche le recensioni dei clienti Amazon. Di seguito, una descrizione dettagliata di ciascun prodotto.

Yovis 3X YOVIS STICK - Integratore di Fermenti Lattici Vivi da 50 Miliardi - 30 BUSTINE da € 29,70 Vedi l'offerta Yovis è un probiotico ad alta concentrazione di batteri vivi, tra cui diversi ceppi di Lactobacillus e Bifidobacterium, che contribuiscono a ripristinare la flora intestinale compromessa dagli antibiotici. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi soffre di disbiosi intestinale, e può essere utilizzato sia in polvere che in bustine da sciogliere in acqua. Cosa ci piace? Che è disponibile in diversi formati ed è utile in caso di disbiosi prolungata. A cosa fare attenzione? Non fare cicli troppo brevi.

Enterolife 4 Miliardi Enterolife 4 Miliardi 10 Fialoidi - 50 ml da € 6,22 € 9,90 -37% Vedi l'offerta Enterolife è un probiotico liquido che contiene Bacillus clausii, un batterio particolarmente resistente agli antibiotici e quindi è ideale per essere assunto durante una terapia antibiotica, perché riesce a sopravvivere e raggiungere l'intestino, dove aiuta a riequilibrare la flora batterica. È disponibile in pratiche fiale e può essere usato anche dai bambini. Cosa ci piace? Che non ha sapore ed è pronto all'uso A cosa fare attenzione? Potrebbe non essere sufficiente in casi di antibiotici più aggressivi o terapie lunghe.