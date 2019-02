Appartenente alla classe dei farmaci fibrati, il fenofibrato è un principio attivo impiegato per ridurre i livelli di grassi nel sangue (trigliceridi e colesterolo) quando questi sono eccessivamente elevati.

Per poter espletare la sua azione, il fenofibrato deve essere assunto per via orale, non a caso, è disponibile in forma di compresse e capsule. I medicinali che lo contengono possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), tuttavia, dal momento che alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) quando sussistono le condizioni necessarie (generalmente, esenzione per patologia).

In Italia, il fenofibrato è disponibile all'interno di medicinali sia da solo, sia in associazione a statine (simvastatina o pravastatina). La FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti, invece, non approva l'uso di questi principi attivi in associazione.

Esempi di Specialità Medicinali contenenti Fenofibrato