Come Assumere la Fenitoina

La fenitoina è disponibile all'interno di medicinali adatti all'uso orale (compresse) e adatti all'uso per via parenterale (soluzione iniettabile).

Nei medicinali per uso orale, la fenitoina può essere presente sia come unico principio attivo, sia in associazione a barbiturici, quali fenobarbitale e/o metilfenobarbitale.

La soluzione iniettabile di fenitoina deve essere somministrata tramite infusione endovenosa lenta da personale specializzato; mentre le compresse devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua, preferibilmente a stomaco pieno.

Per quanto riguarda la posologia di medicinale, essa deve essere stabilita dal medico su base strettamente individuale per ogni singolo paziente. Difatti, la quantità di fenitoina da somministrare può variare in funzione di diversi fattori, quali:

Età del paziente (la fenitoina può essere somministrata anche ai bambini);

Peso corporeo del paziente;

Tipologia di crisi convulsiva o altro disturbo (aritmie cardiache o nevralgie del trigemino) che si necessita trattare;

Risposta del paziente alla stessa terapia;

Capacità del paziente di tollerare eventuali effetti collaterali.

Pazienti con Disturbi Epatici e/o Renali

Nei pazienti affetti da patologie epatiche e/o renali, potrebbe essere necessario ridurre la quantità di farmaco somministrato. Per tale ragione, qualora si soffra di qualcuno dei suddetti disturbi, è necessario informarne il medico prima di iniziare il trattamento con il farmaco.