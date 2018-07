Quando è Indicato l'Uso della Fenilefrina?

Le indicazioni terapeutiche della fenilefrina variano in funzione della forma farmaceutica in cui il principio attivo si trova, di conseguenza, variano anche in funzione della via di somministrazione attraverso la quale il farmaco viene assunto.

Fenilefrina somministrata per via orale o per via nasale

I medicinali a base di fenilefrina da somministrarsi per via orale e per via nasale sono indicati nel trattamento della congestione nasale, soprattutto ma non esclusivamente, in presenza di raffreddore e stati influenzali.

Fenilefrina somministrata per via oculare

La fenilefrina da somministrarsi per via oculare è indicata per eseguire irrigazioni intraoculari allo scopo di dilatare la pupilla nell'ambito d'interventi chirurgici agli occhi (impianto di lente intraoculare).