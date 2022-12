Febuxostat: a cosa serve? Quando si prende? Effetti collaterali

Che cos'è il Febuxostat? Il febuxostat è un principio attivo impiegato per abbassare i livelli di acido urico nel sangue, impedendo in questo modo la formazione di cristalli e il loro deposito. Quando l'acido urico nel circolo ematico raggiunge livelli eccessivamente elevati, questo non è più in grado di restare in soluzione, determinando la formazione di cristalli di urato a livello di articolazioni e reni. La presenza di questi cristalli può determinare danni a carico delle articolazioni (dolore improvviso ed intenso, gonfiore, arrossamento, sensazione di calore) e danni renali. Il febuxostat è disponibile all'interno di diversi medicinali adatti alla somministrazione per via orale. Per essere dispensati, tali medicinali necessitano di ricetta medica ripetibile (RR); essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di medicinali contenenti Febuxostat Adenuric®

Alphabux®

Arbux®

Dymauric®

Febuxen®

Febuxostat Accord®

Febuxostat Doc®

Febuxostat Eg®

Febuxostat Mylan®

Gauti®

Gottart®

Uriquid® Shutterstock Febuxostat - Struttura chimica

A cosa serve il Febuxostat? Quando si prende il Febuxostat: le indicazioni terapeutiche L'uso del febuxostat è indicato nei pazienti adulti per: Il trattamento della gotta , una patologia associata all'eccesso di acido urico nell'organismo;

, una patologia associata all'eccesso di acido urico nell'organismo; La prevenzione e il trattamento di alti livelli ematici di acido urico che possono manifestarsi in seguito al trattamento di alcuni tumori, in particolare di tumori del sangue (ad esempio, leucemie, linfomi).

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Febuxostat e altri farmaci o prodotti A causa delle possibili interazioni farmacologiche, il medico deve essere informato nel caso in cui si stiano assumendo medicinali a base di: Azatioprina;

Mercaptopurina;

Teofillina. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con i medicinali a base di febuxostat, il medico deve comunque essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Febuxostat In caso di sovradosaggio da febuxostat è necessario contattare subito il medico per sapere cosa fare, oppure contattare il più vicino pronto soccorso. Il trattamento, in assenza di un antidoto, è sintomatico e di supporto.

Come agisce? Come funziona il Febuxostat: meccanismo d'azione Il febuxostat esercita la sua azione terapeutica andando ad inibire in maniera potente e selettiva l'enzima xantina ossidasi (XO). Tale enzima, infatti, è implicato nelle reazioni che portano alla sintesi di acido urico a partire dall'ipoxantina. Andando ad ostacolare l'attività della xantina ossidasi, pertanto, il febuxostat è in grado di ridurre la produzione di acido urico e, conseguentemente, di diminuirne i livelli ematici prevenendone la cristallizzazione a livello renale ed articolare.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Febuxostat? Il febuxostat è disponibile all'interno di compresse per uso orale in concentrazioni di 80 mg e di 120 mg. Il medico prescriverà la dose più adatta per ciascun paziente, in funzione della malattia o del disturbo che si deve trattare. A questo proposito, il medico fornirà indicazioni anche su modalità e tempi di assunzione delle compresse. Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgersi al medico e consultare il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto.

Gravidanza e allattamento Il Febuxostat può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Non è noto se il febuxostat possa danneggiare il feto o venga escreto nel latte materno. Per tale ragione, il principio attivo non deve essere utilizzato dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno.