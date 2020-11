Cos'è la Febbre Intermittente

Febbre Intermittente: Che Cos'è?

Si parla di febbre intermittente quando la temperatura basale subisce ampie fluttuazioni, alternando periodi di apiressia (assenza di febbre) ad altri di piressia/iperpiressia (febbre, anche molto alta).

Shutterstock

Nella febbre intermittente, l'intervallo tra le fasi di ipertermia ed apiressia presenta durata variabile (ore/giorni) in base alla malattia che l'ha indotta.

Per definirsi "intermittente", le oscillazioni termiche nell'arco della giornata devono essere superiori ad almeno 1°C e, durante i periodi di apiressia, la temperatura basale deve scendere al di sotto dei 37°C.

La febbre intermittente va distinta dalla forma "remittente", in cui la temperatura corporea oscilla nell'arco delle 24 ore con fluttuazioni superiori ad 1°C, MA non scende al di sotto dei 37°C per alcuni giorni.