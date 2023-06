Febbre Gialla: cos’è? Come si prende? Sintomi e vaccino

La febbre gialla è comunemente nota come vomito nero (per via del vomito caffeano tipico delle forme gravi), febbre delle Antille o, ancora, come tifo itteroide .

La febbre gialla è endemica nell'Africa sub-Sahariana e nelle regioni equatoriali e tropicali dell'America centrale e meridionale, ma è motivo di preoccupazione in quanto i potenziali vettori potrebbero diffondersi e stabilirsi in Asia, Europa ed Australia.

L'insorgenza dei sintomi è improvvisa e, di solito, avviene 3-5 giorni dopo l'infezione, con forte cefalea , artralgie e dolori muscolari ; l' ittero può comparire il terzo giorno e indica una prognosi infausta. La malattia può causare un ampio spettro di sintomi, da lievi a fatali (se evolve in epatite virale acuta o febbre emorragica). Nelle manifestazioni epidemiche, la mortalità per febbre gialla può arrivare al 50%, paragonabile a quella di Ebola , Marburg e altre infezioni virali emorragiche.

Cause e zone a rischio

Quali sono le cause della Febbre Gialla?

La febbre gialla è causata da un virus, noto come virus della febbre gialla (famiglia: Flaviviridae, genere: Flavivirus); questo presenta forma sferica e non supera i 70 nm. L'involucro, lipoproteico, racchiude un nucleocapside icosaedrico dove, al suo interno, si localizza la proteina del core ed il genoma (RNA a singola elica).

Doveroso è precisare che l'infezione della febbre gialla non può essere trasmessa direttamente dal virus all'uomo: le zanzare del genere Aedes sono i vettori, responsabili quindi della trasmissione del virus all'essere umano. Con ogni probabilità, la zanzara più pericolosa per la trasmissione dell'infezione è Aedes aegypti: si tratta di un insetto originario dell'Africa, ma attualmente diffuso nelle zone tropicali in genere.

La zanzara infettata inocula il virus della febbre gialla all'uomo, tramite il morso: il virus si replica, prediligendo le cellule epatiche, ma non risparmia reni e tubo digerente. Ne consegue una degenerazione eosinofila delle cellule del fegato e necrosi cellulare; successivamente, si forma l'ittero, provocato da iperbilirubinemia ed insufficienza epatica grave (da qui il nome "febbre gialla").

Ciclo vitale del virus Il virus responsabile della febbre gialla presenta due tipologie di ciclo vitale: silvestre ed urbano. 1. Ciclo urbano L'uomo, dopo essere infettato dal virus, rimane serbatoio naturale: la trasmissione dell'infezione avviene tramite la zanzara Aedes aegypti. Questa zanzara è anche il principale vettore urbano dei virus dengue e chikungunya. 2. Ciclo silvestre Non è l'uomo che rappresenta il serbatoio, ma le scimmie, infettate da puntura di zanzara Haemagogus spp, Sabethes spp. ed Aedes africanus.

Febbre Gialla: ruolo delle zanzare

Negli ambienti urbani, la specie che interviene maggiormente nella trasmissione della malattia è la zanzara Aedes aegypti. Tuttavia, nelle zone forestali, possono fungere da vettori anche altre specie di zanzare (genere Hemagogus).

La febbre gialla è mantenuta in natura, quindi, grazie ad un ciclo urbano (le zanzare si infettano circa 2 settimane prima, nutrendosi di una persona con viremia) ed un ciclo silvestre (gli insetti acquisiscono il virus dai primati selvatici).

L'incidenza è più alta durante la stagione in cui si registra il picco di precipitazioni in Sud America e durante la fase tardiva della stagione delle piogge e quella iniziale della stagione secca, in Africa.

Febbre gialla: quali sono le zone a rischio?

La febbre gialla è una malattia che si trova allo stato endemico in America e in Africa, tra il 15° parallelo Nord e il 10° parallelo Sud.

In Africa, l'incidenza è più alta nelle zone della savana dell'Africa centrale e occidentale, durante la stagione delle piogge, con saltuarie epidemie in zone urbane e in villaggi.

In America centrale e meridionale, endemiche sono alcune regioni equatoriali e tropicali: gli episodi sono sporadici e si verificano soprattutto durante la stagione in cui si registra il picco di precipitazioni e di umidità; rarissimi sono i casi di turisti contagiati.

L'Organizzazione mondiale della sanità stima che si verifichino 200.000 casi all'anno in Africa, mentre sarebbero circa 100-200 i casi all'anno in Sud America.