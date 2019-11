Farmacovigilanza: Cos'è? A Cosa Serve?

La definizione generale attribuita a questo termine definisce la farmacovigilanza come "l'insieme delle attività finalizzate all'identificazione, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, al fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione".

La farmacovigilanza è uno strumento molto importante per monitorare la sicurezza d'uso dei medicinali che vengono immessi in commercio.

Come funziona

Ora che definizione e obiettivi della farmacovigilanza sono stati chiariti, è interessante capire come funziona e come il sistema di farmacovigilanza in Italia è strutturato. Non si scenderà in dettagli troppo complessi e non ci si addentrerà nei particolari delle normative vigenti, ma si cercherà di riassumere brevemente come la farmacovigilanza viene organizzata.

Rete Nazionale di Farmacovigilanza

In Italia, il sistema di farmacovigilanza si bassa sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). Tale rete consente di raccogliere e analizzare le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci che, come si vedrà in seguito, possono essere fatte tanto dai cittadini, quanto da medici e operatori sanitari.

Nelle diverse strutture sanitarie (aziende sanitarie locali - ASL, aziende ospedaliere - AO, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), così come nelle aziende farmaceutiche sono presenti i cosiddetti responsabili locali di farmacovigilanza.

A livello di ciascuna regione italiana, invece, sono presenti i responsabili di farmacovigilanza regionali e dei centri regionali. Il loro compito è quello di assicurare il monitoraggio continuo delle segnalazioni delle reazioni avverse ai farmaci, garantendo la sicurezza dei medicinali al momento in commercio. L'elenco di tali responsabili è disponibile sul sito ufficiale dell'AIFA (www.aifa.gov.it), oppure è consultabile cliccando qui.

Sistema Europeo EudraVigilance

Il sistema europeo EudraVigilance è una banca dati europea, operativa dal 2001 e gestita dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), utilizzata per analizzare e gestire tutte le segnalazioni di reazioni avverse sospette ai medicinali - sia autorizzati che oggetto di studio in trial clinici - in tutta l'Area Economica Europea (EEA).

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse possono essere trasmesse direttamente all'EudraVigilance sia dalle autorità regolatorie nazionali che dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali e dagli sponsor degli studi clinici.

Sistema RAM

Il sistema RAM (report Reazioni Avverse dei Medicinali) consente di visualizzare tutti i dati inerenti le segnalazioni di sospette reazioni avverse registrate a partire dall'anno 2002. Tali dati sono organizzati per anno di inserimento e vengono periodicamente aggiornati con cadenza trimestrale.

La ricerca può essere effettuata sia per nome commerciale del medicinale che per principio attivo o per associazione di principi attivi indicati come sospetti. Con quest'ultima modalità, pertanto, è possibile avere i dati di tutti i medicinali contenenti il o i principi attivi di interesse.