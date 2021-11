Farmacia online Loreto Gallo: prendersi cura di sé in un click

L'acquisto di prodotti online, lo sappiamo, è sempre più diffuso. E il mondo del benessere non è da meno. Sempre più farmacie, infatti, mettono a disposizione dei propri clienti degli e-shop con una fornitura impeccabile, per prendersi cura di sé stessi in modo semplice e veloce, contando sulla comodità di effettuare gli acquisti comodamente da casa.

Farmacia Loreto Gallo è lo shop online di riferimento nel settore dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Il suo catalogo online conta oltre 150.000 prodotti, suddivisi in 12 categorie, per orientarsi facilmente nell'acquisto. Cosmetici, farmaci da banco, integratori, prodotti per bambini, articoli omeopatici e alimenti adatti ai più vari regimi alimentari e intolleranze. Ma anche prodotti per la cura del viso e del corpo e dispositivi medici.

Effettuare gli acquisti è semplice in quanto il sito prevede molteplici forme di pagamento, dai contanti alle principali carte di debito e credito, passando per bonifici e pagamenti in contrassegno, ma anche servizi più innovativi come l'app Satispay. E per chi approfitta del codice sconto Farmacia Loreto Gallo c'è la possibilità di avvalersi di sconti vantaggiosi e diverse facilitazioni.

Ma quali prodotti è conveniente acquistare?

Farmacia Loreto Gallo prodotti Come abbiamo detto sono 12 le categorie del sito: Alimenti, Alimenti senza glutine, Articoli Sanitari, Bambini, Dispositivi Medici, Erboristeria e Fitoterapia, Farmaci, Igiene e Cosmesi, Materia Prima, Omeopatia, Varie e Veterinari.

Un'altra modalità utile è quella di digitare le parole chiave all'interno della barra di ricerca. Cerchi ad esempio sul sito di Farmacia Loreto Gallo degli integratori? Ti basterà inserire la parola per visualizzare i prodotti presenti, divisi per marca, categoria o in base all'effettiva disponibilità sul sito.

Inoltre il menu a tendina prevede due sottosezioni, Popolari e Loreto consiglia, che possono risultare molto utili per informarsi sui vari prodotti presenti in catalogo. Loreto consiglia, nello specifico, è un valido supporto per trovare articoli mirati, in base a patologie generiche, rimedi per bambini e neonati, rimedi in gravidanza. Attraverso il menu a tendina è possibile digitare una di queste tre aree, per poi esplorare le sottosezioni in modo più approfondito.

Farmacia Loreto Gallo cosmetici Come tutte le farmacie, oltre ai farmaci da banco e agli alimenti, Loreto Gallo prevede anche una sezione dedicata alla cosmetica e all'igiene personale per uomo, donna e bambino. Gli articoli coprono una vasta gamma e sono pensati per il benessere di bocca e denti, viso, corpo, capelli, mani e piedi.

Per la cura della persona, ad esempio, il catalogo presenta tantissimi articoli di skincare, perfetti per prendersi cura di ogni tipo di pelle, secca, grassa o mista. Nell'ambito del make-up, invece, il catalogo mette a disposizione un assortimento vastissimo di cosmetici e accessori delle migliori marche. Tra i brand più noti e apprezzati ci sono Chanel, Dior, Deborah, Vichy e Mesauda.

Anche in questo caso sarà facile trovare l'articolo perfetto avvalendosi di diverse modalità di ricerca, come la barra presente a centro pagina, le categorie di appartenenza o orientandosi in base al brand preferito.