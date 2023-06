Il caldo e i raggi solari, tuttavia, possono essere un problema per la corretta conservazione dei farmaci così come possono rappresentare un potenziale rischio per la salute quando si stanno assumendo determinate tipologie di medicinali.

Farmaci, sole e fotosensibilità: quali sono i rischi per la salute?

Uno dei primi aspetti da tenere in considerazione durante i mesi estivi riguarda l'esposizione al sole mentre si stanno assumendo farmaci. Alcuni di questi, infatti, possono determinare reazioni di fotosensibilità quando l'individuo che li ha utilizzati si trova esposto ai raggi solari e, in particolare - ma non esclusivamente - ai raggi UV (anche di natura artificiale).

Cosa si intende per fotosensibilità?

Nel senso stretto del termine, quando si parla di fotosensibilità, ci si riferisce alla proprietà che diversi materiali hanno di reagire alla luce, subendone l'influenza e dando luogo ad un qualche fenomeno.

In campo medico-farmaceutico, quando si parla di fotosensibilità, invece, ci si riferisce generalmente ad una reazione cutanea, considerata eccessiva ed anomala, che si manifesta quando la pelle si trova ad essere esposta alla luce solare (o ai raggi UV artificiali) in quanto risulta essere più sensibile ai danni da essa indotta. Ciò comporta la comparsa di una fotodermatosi che, nel caso in cui sia correlata all'assunzione di prodotti farmaceutici, prende il nome di fotodermatosi indotta da farmaci.

Questo tipo di fotodermatosi consiste in un'infiammazione cutanea provocata dall'interazione fra la luce solare (o i raggi UV artificiali) e alcuni farmaci o loro metaboliti. I farmaci capaci di dare origine a fotodermatosi si definiscono "farmaci fotosensibilizzanti".

Per approfondire:

Esempi di farmaci fotosensibilizzanti

Di seguito è riportato un breve elenco ( non esaustivo ) dei farmaci noti per la loro capacità di indurre fotosensibilizzazione:

Attenzione al ketoprofene! Il ketoprofene è un noto principio attivo ad azione antinfiammatoria, impiegato nel trattamento del dolore e di condizioni che possono interessare diversi distretti corporei caratterizzate da infiammazione. Fra i suoi effetti indesiderati si annoverano anche le reazioni di fotosensibilizzazione che vengono più comunemente riportate con l'uso di formulazioni per uso topico. Poiché le reazioni di fotosensibilizzazione in seguito all'uso di medicinali a base di ketoprofene rappresentano un evento noto ed atteso, i medicinali che lo contengono riportano specifiche avvertenze in merito. Ad esempio, dopo aver utilizzato farmaci per uso topico a base di questo principio attivo, è necessario evitare l'esposizione al sole durante l'uso del farmaco e per almeno due settimane dopo il termine del trattamento. A tal proposito, l'AIFA ha rilasciato anche una nota informativa importante consultabile cliccando qui.

Come comportarsi?

Quando si assumono farmaci di qualsiasi tipo (anche se acquistabili liberamente senza presentazione di ricetta medica), è fondamentale innanzitutto capire se sono fotosensibilizzanti e poi comportarsi di conseguenza, evitando l'esposizione diretta al sole e ai raggi UV artificiali ed utilizzando protezioni solari (da impiegarsi a prescindere dall'assunzione di farmaci) e indumenti protettivi per proteggere la pelle dalle radiazioni luminose.

Questi accorgimenti valgono sia in caso di farmaci assunti per via interna (via orale, parenterale, ecc.), sia in caso di farmaci per uso topico che vengono applicati direttamente sulla cute (creme, pomate, soluzioni cutanee, schiume cutanee, spray, gel dermatologici, cerotti medicati, ecc.).

Come capire se un farmaco è fotosensibilizzante?

Per capire se un farmaco può scatenare reazioni fotosensibilizzanti, è necessario consultarne il foglietto illustrativo. Questo strumento, infatti, fondamentale per conoscere tutte le caratteristiche di un dato medicinale, riporterà anche informazioni in merito alla sua eventuale azione fotosensibilizzante e in merito ai comportamenti corretti da adottare durante il suo impiego.