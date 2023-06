Farmaci per il Singhiozzo: quali sono e quando si usano?

Il singhiozzo (in inglese, hiccup) può essere transitorio o acuto, oppure può manifestarsi in maniera persistente o cronica ed essere intrattabile. In quest'ultimo caso, generalmente, la sua insorgenza è connessa a cause patologiche.

Il singhiozzo può talvolta essere causato dall'assunzione di alcuni tipi di farmaci per i quali questa manifestazione rumorosa rappresenta un effetto collaterale. Esempi di farmaci che possono dare origine al singhiozzo come effetto indesiderato sono rappresentati da: corticosteroidi (come il desametasone ), alcuni antitumorali (come il bortezomib , il pazopanib e l' oxaliplatino ), alcuni farmaci usati per il trattamento del morbo di Parkinson (come la rotigotina e il pramipexolo ).

Il singhiozzo di tipo transitorio è generalmente una manifestazione benigna e occasionale che tende a scomparire dopo poco e che non determina un pericolo per la salute. Fra le cause che possono portare a questa tipologia di singhiozzo ritroviamo: l'ingestione di sostanze irritanti , l'ingestione di sostanze calde, il consumo di alcolici , il consumo di pasti abbondanti, ecc.

Farmaci per il Singhiozzo

Quando si possono usare Farmaci per il Singhiozzo?

Il ricorso ai farmaci per il singhiozzo viene fatto nel caso in cui questo si manifesti in maniera persistente; difatti, il singhiozzo transitorio tende ad autorisolversi nel giro di poco.

Farmaci per il Singhiozzo: quali sono?

Quando il singhiozzo è scatenato da malattie di base, la sua risoluzione è strettamente correlata al trattamento di quelle stesse patologie; il trattamento farmacologico, pertanto, differisce in funzione della malattia che si trova alla sua base.

Tuttavia, in alcune circostanze, il medico potrebbe decidere di intervenire prescrivendo farmaci per alleviare questa fastidiosa manifestazione.

Particolarmente utili nel trattamento del singhiozzo cronico e incoercibile sembrano esservi farmaci ad azione antidopaminergica, quali:

Clorpromazina (un principio attivo ad azione antipsicotica);

Perfenazina (un altro principio attivo ad azione antipsicotica);

Metoclopramide (un principio attivo impiegato nel trattamento della nausea e del vomito);

Aloperidolo (un altro principio attivo appartenente al gruppo degli antipsicotici).

Altri farmaci per i quali è stato riportato un utilizzo contro il singhiozzo sono:

Ulteriori possibili farmaci proposti per il trattamento del singhiozzo sono la nifedipina (un calcio-antagonista), la lidocaina (un anestetico), il midazolam (una benzodiazepina), la sertralina (un principio attivo ad azione antidepressiva).

Tuttavia, è importante sottolineare che non esiste un trattamento farmacologico specifico che sia utile per tutti i pazienti nel risolvere il problema del singhiozzo persistente.

Per molti dei sopra citati farmaci, infatti, le prove a favore e gli studi finora disponibili non sono sufficienti a stabilire con assoluta certezza l'efficacia derivante dal loro impiego che, nella maggior parte dei casi, viene fatto principalmente sulla base di dati empirici.

In qualsiasi caso, la decisione di trattare farmacologicamente o meno il singhiozzo persistente spetta la medico. Nel caso in cui questa figura sanitaria reputi necessario somministrare farmaci per il singhiozzo stabilirà anche quale principio attivo è meglio impiegare, sia sulla base delle condizioni del paziente e della patologia che ha dato origine al problema, sia sulla base delle eventuali altre terapie farmacologiche in atto (difatti, è necessario tenere in considerazione eventuali e potenziali interazioni farmacologiche).