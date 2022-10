Nel corso di questo articolo si cercherà di spiegare cosa significa che un farmaco è mancante, cosa sono e quali sono i farmaci carenti, quali sono le possibili cause e conseguenze e cosa si può fare in una simile situazione.

Nelle ultime settimane sono diverse le notizie che si stanno diffondendo sulla mancanza di numerosi medicinali nelle farmacie, tali da non garantire un'adeguata risposta alla richiesta. In particolare, a creare allarme in alcune Regioni d'Italia sarebbe la mancanza di medicinali a base di ibuprofene e, talvolta, paracetamolo .

La condizione di carenza di uno o più medicinali deve essere ben distinta dalla indisponibilità . Quando si parla di indisponibilità di un farmaco, infatti, ci si riferisce ad una difficoltà nel suo reperimento dovuta a distorsioni nel mercato spesso correlate alle dinamiche di quella che è la filiera distributiva . L'indisponibilità, a differenza della carenza, non si manifesta in maniera uniforme su tutto il territorio italiano, ma solo in determinate zone, proprio a causa dei problemi a livello della distribuzione del medicinale. Ciò significa che il farmaco indisponibile è presente presso i depositi del titolare dell'AIC, ma risulta non disponibile presso alcuni depositi regionali e/o presso alcune farmacie.

Quando si parla di "farmaci carenti" ci si riferisce a medicinali che risultano difficili o impossibili da reperire. Questa carenza può essere temporanea o permanente e può essere causata da diversi fattori, generalmente correlati all' ambito produttivo e all' azienda titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio).

Un farmaco può essere mancante in farmacia per carenza o per indisponibilità . Si tratta di due condizioni diverse che si distinguono l'una dall'altra principalmente per le cause che portano alla difficoltà di reperimento del medicinale.

Le motivazioni alla base di queste carenze, come abbiamo detto, possono essere diverse; così come sono diverse le strategie che si possono mettere in pratica per sopperire al problema.

Per quanto questo numero sia effettivamente elevato, è opportuno non allarmarsi eccessivamente e non farsi prendere dal panico.

Cosa fare quando manca un farmaco?

In caso di farmaco mancante in farmacia, l'AIFA fornisce indicazioni su come gestire la situazione al fine di supportare il paziente che si trova a non poter avere il medicinale di cui necessita.

Come accennato all'inizio dell'articolo, un farmaco può mancare in una farmacia a causa di una carenza, oppure a causa di una indisponibilità.

La prima cosa da fare nel momento in cui un medicinale risulta mancante in farmacia, è quindi quella di verificare la sua presenza o meno all'interno dell'elenco dei medicinali carenti al fine di capire come agire per cercare di porre rimedio al problema.

Cosa fare se il farmaco mancante è presente nell'elenco dei medicinali carenti?

Nel caso in cui il farmaco mancante in farmacia sia presente nella lista dei medicinali carenti redatta da AIFA, è possibile agire in diversi modi:

Contattare il medico di medicina generale o lo specialista per richiedere un trattamento alternativo : se sul mercato sono disponibili farmaci equivalenti e/o se vi sono alternative terapeutiche, il medico che ha in cura il paziente potrà prescriverli nel momento in cui viene messo a conoscenza della carenza del medicinale inizialmente prescritto.

: se sul mercato sono disponibili farmaci equivalenti e/o se vi sono alternative terapeutiche, il medico che ha in cura il paziente potrà prescriverli nel momento in cui viene messo a conoscenza della carenza del medicinale inizialmente prescritto. Rilascio dell'autorizzazione all'importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all'estero : se il medicinale carente necessario non può essere in alcun modo sostituito, l'AIFA può autorizzare l'importazione di medicinali analoghi a quello carente ch siano autorizzati e commercializzati all'estero, al fine di garantire la continuità terapeutica al paziente. La procedura d'importazione può essere attivata dal medico di medicina generale o dallo specialista e, successivamente, viene gestita dalle farmacie ospedaliere o dalle ASL (Aziende Sanitari Locali) competenti per territorio.

: se il medicinale carente necessario non può essere in alcun modo sostituito, l'AIFA può autorizzare l'importazione di medicinali analoghi a quello carente ch siano autorizzati e commercializzati all'estero, al fine di garantire la continuità terapeutica al paziente. La procedura d'importazione può essere attivata dal medico di medicina generale o dallo specialista e, successivamente, viene gestita dalle farmacie ospedaliere o dalle ASL (Aziende Sanitari Locali) competenti per territorio. Rilascio della determinazione per l'importazione del medicinale al titolare dell'AIC: in questo caso, l'AIFA rilascia all'azienda titolare dell'AIC l'autorizzazione ad importare essa stessa il medicinale carente che verrà poi dispensato nel periodo della carenza dalle farmacie ospedaliere o dalle ASL del territorio dietro presentazione della prescrizione del medico. In alcuni casi, quest'ultima deve essere accompagnata da una dichiarazione di insostituibilità del medicinale.

NOTA BENE Ne casi in cui vengano importati medicinali carenti o medicinali ad essi analoghi, anche se il loro impiego è destinato alla terapia domiciliare, essi non potranno essere dispensati nelle farmacie convenzionali, ma solo da ASL e/o strutture competenti per territorio , salvo indicazioni specifiche della Regione di competenza nel caso in cui decidesse di attivare, per le confezioni importate dal titolare dell'AIC, una modalità di distribuzione per conto (DPC). In alcuni casi, la distribuzione dei farmaci carenti viene demandata alle farmacie ospedaliere.

Cosa fare se il farmaco mancante NON è presente nell'elenco dei medicinali carenti?

Nel caso in cui il farmaco mancante in farmacia non sia riportato all'interno dell'elenco dei medicinali carenti redatto da AIFA, il farmacista dovrà provvedere a contattare almeno tre grossisti fra quelli a disposizione nel suo territorio al fine di verificare la reale indisponibilità del farmaco in questione.

Una volta confermata l'indisponibilità del medicinale, è possibile utilizzare i contatti messi a disposizione dalla stessa azienda titolare dell'AIC per le richieste di emergenza al fine di avviare una procedura di fornitura diretta. Questa procedura può essere avviata nel caso in cui un medicinale risulti non disponibile nella rete distributiva secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in merito e, più precisamente, secondo quanto previsto dall'articolo 105 - comma 4 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Tale articolo, afferma, infatti, che il titolare dell'AIC "è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale".

Cosa fa l'AIFA?

Come già detto, l'AIFA si occupa di valutare le segnalazioni in merito alle carenze e di aggiornare frequentemente l'elenco dei medicinali temporaneamente carenti, fornendo tutte le informazioni del caso.

Nel dettaglio, nel caso specifico delle segnalazioni inerenti carenza di medicinali trasmessi direttamente dalle aziende titolari dell'AIC, l'Agenzia agisce nel seguente modo:

Innanzitutto, si occupa di accertare l'effettività e l'entità della carenza;

l'effettività e l'entità della carenza; Valuta quali possono essere le criticità andando a verificare la tipologia di carenza (di nuova segnalazione, periodica, cronica o ricorrente) e andando a verificare la presenza e la disponibilità di prodotti analoghi , sia sul mercato farmaceutico italiano che su quello estero (in altri termini, verifica se il farmaco carente è "unico" oppure no);

andando a verificare la (di nuova segnalazione, periodica, cronica o ricorrente) e andando a verificare la e la di , sia sul mercato farmaceutico italiano che su quello estero (in altri termini, verifica se il farmaco carente è "unico" oppure no); Se necessario, può contattare le aziende titolari dell'AIC del medicinale che risulta carente, le aziende titolari dell'AIC degli eventuali medicinali analoghi e gli eventuali altri interlocutori coinvolti (come, ad esempio, i produttori, i distributori, gli intermediari, gli importatori, le strutture sanitarie, ecc.).

Dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso e in funzione di esse, l'Agenzia deciderà quindi come è meglio procedere e quali provvedimenti è necessario attuare. In questo senso, l'AIFA può: