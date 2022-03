In questo senso, in molto casi, l'impiego dei farmaci per il mal di schiena rientra in quello che si può definire come un trattamento sintomatico del disturbo in quanto vanno a "spegnere" il dolore e/o l' infiammazione ma non a eliminarne la causa scatenante, più spesso da ricercare in altro (ad esempio, problemi posturali , disturbi muscolo-scheletrici, ecc.).

Il mal di schiena, infatti, troppo spesso sottovalutato e oggetto di auto-diagnosi (spesso e volentieri errate) da parte di chi ne soffre, è un disturbo che - per essere trattato e risolto definitivamente diminuendo il rischio di recidive - deve essere sottoposto all'attenzione del medico che avrà il compito di individuarne le cause scatenanti e, di conseguenza, il trattamento più opportuno.

I farmaci per il mal di schiena comunemente utilizzati in terapia sono farmaci somministrati per via orale , oppure localmente, che possono avere proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e miorilassanti.

Le cause alla base del mal di schiena possono essere davvero molte, da qui l'importanza di rivolgersi al medico al fine di effettuare una corretta diagnosi. Solo conoscendone le cause, infatti, sarà possibile intraprendere l'approccio terapeutico più adatto. Ad ogni modo, riassumendo e schematizzando al massimo, possiamo affermare che le cause originanti il disturbo in questione possono avere diversa origine, quale ad esempio, muscolare , osteoarticolare, nervosa, infettiva, post-chirurgica, neoplastica, psichiatrica.

La risposta a questa domanda è "dipende". Il medico, solitamente, prescrive farmaci in grado di contrastare lo stimolo doloroso che caratterizza il mal di schiena. I farmaci disponibili in questo senso sono davvero molti e la possibilità di utilizzarne uno piuttosto di un altro è strettamente legata a fattori come la sensibilità di ciascun individuo nei confronti di un dato principio attivo , la presenza di eventuali allergie ai farmaci che si potrebbero usare, la possibilità di ricorrere a determinate vie di somministrazione (ad esempio, alcune persone potrebbero avere problemi nell'utilizzare prodotti per uso topico invece che orale o viceversa).

Generalmente, quando non sono presenti condizioni che costituiscono un'urgenza che deve essere immediatamente trattata, il medico può consigliare il paziente di attendere qualche giorno per valutare l'andamento del disturbo. In molti casi, infatti, questo potrebbe risolversi spontaneamente. Se così non fosse, è possibile che questa figura sanitaria prescriva la somministrazione di farmaci per combattere il dolore (antidolorifici, analgesici, antinfiammatori, miorilassanti, ecc.) e/o l'esecuzione di visite specialistiche.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un principio attivo ad azione analgesica e antipiretica. Può essere utilizzato per contrastare il mal di schiena, benché non tutti i pazienti riscontrino benefici in seguito alla sua assunzione.

Nello specifico, il paracetamolo è indicato per il trattamento del dolore di grado da lieve a moderato, sia in adulti che in pazienti pediatrici (agli opportuni dosaggi e nelle opportune formulazioni). Viene normalmente assunto per bocca (compresse, polvere o granulato per soluzione orale, sciroppo), ma sono disponibili anche formulazioni adatte alla somministrazione per via rettale (supposte) o per via parenterale (soluzione per infusione).

Inoltre, segnaliamo che esistono medicinali a base di paracetamolo in associazione a farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'ibuprofene, che possono essere utilizzati per il trattamento del mal di schiena, oltre che per il trattamento di altre tipologie di dolore.

Effetti Collaterali

Gli effetti indesiderati derivanti dal trattamento del mal di schiena con paracetamolo possono essere diversi a seconda del farmaco utilizzato - quindi anche a seconda della via di somministrazione scelta e della presenza di eventuali altri principi attivi in associazione - e in funzione della sensibilità di ciascun individuo nei confronti del farmaco stesso. Ad ogni modo, fra gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'assunzione di paracetamolo, ricordiamo:

