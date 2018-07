L'ossitocina è un ormone prodotto naturalmente dall'organismo che riveste numerose funzioni all'interno di esso. Al termine della gravidanza, tale ormone è responsabile della stimolazione delle contrazioni uterine e dell'induzione del travaglio.

L'ossitocina ottenuta per via sintetica rientra nella composizione di farmaci per l'induzione del parto somministrati alla gestante per via endovenosa da personale sanitario specializzato solo ed esclusivamente in ambito ospedaliero.

Meccanismo d'azione

I farmaci per l'induzione del parto a base di ossitocina (Syntocinon®) agiscono in maniera analoga all'ormone naturalmente prodotto dal corpo. Più nel dettaglio, l'ossitocina in essi contenuta si lega agli appositi recettori per l'ossitocina (recettori legati a proteine G) presenti a livello uterino. Una volta avvenuto il legame, i recettori si attivano provocando una cascata di segnali che porta alla contrazione della muscolatura liscia dell'utero con conseguente induzione del travaglio e del parto.

Effetti Collaterali

I farmaci per l'induzione del parto a base di ossitocina possono causare effetti collaterali esattamente come può avvenire con la somministrazione di qualsiasi altro farmaco, anche se il principio attivo in questione possiede origini naturali. Ad ogni modo, fra i principali effetti avversi che possono manifestarsi, ricordiamo:

Naturalmente, benché l'ossitocina abbia origini naturali, in seguito all'assunzione di medicinali che la contengono, non si può escludere la possibilità d'insorgenza di reazioni allergiche in pazienti sensibili.