L'associazione fibrati-statine benché rientri nella terapia di diverse dislipidemie, suscita alcuni dubbi in merito alla sicurezza d'uso. Più nel dettaglio, le principali preoccupazioni derivanti dall'uso combinato di queste due classi di farmaci riguardano il potenziale aumento del rischio d'insorgenza di miopatie. Tale aumentato rischio sembra essere maggiore quando è il farmaco fibrato gemfibrozil ad essere associato alle statine. Non a caso, le specialità medicinali attualmente disponibili in Italia contenenti un fibrato e una statina in associazione sono a base di fenofibrato.

Breve Storia dei Farmaci Fibrati

L'azione ipolipidemizzante dei farmaci fibrati fu scoperta nel 1962 da due ricercatori delle Imeprial Chemical Industries, ma fu solo nel 1967 che il capostipite della classe dei fibrati - nel dettaglio, il clofibrato - ottenne l'autorizzazione all'immissione in commercio sul mercato statunitense da parte della FDA (Food and Drug Administration). Tuttavia, sulla base dei dati raccolti durante gli anni nei quali tale principio attivo entrò in terapia, emerse che, per quanto fosse in grado di ridurre i livelli ematici di colesterolo, esso non era altrettanto in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari fatali derivanti dalle condizioni d'ipercolesterolemia e d'ipertrigliceridemia. Oltre a questo, si osservò che l'uso del medesimo principio attivo in ambito terapeutico era strettamente correlato a casi di calcolosi biliare. Pertanto, il clofibrato cadde in disuso a favore di altri farmaci fibrati ritenuti più efficaci e sicuri, quali ad esempio il fenofibrato (disponibile in alcuni stati europei già a partire dal 1975) e il gemfibrozil (introdotto in terapia nel 1981).