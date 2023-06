Farmaci da portare in viaggio: cosa mettere in valigia?

In previsione di viaggi e vacanze, durante la preparazione dei bagagli, è molto importante assicurarsi di portare con sé tutto ciò che può servire, medicinali inclusi. Ma quali farmaci portare in viaggio? Quali è davvero utile mettere in valigia e quali no? Scopriamolo. Shutterstock

Farmaci in viaggio: le regole generali Prima di analizzare i fattori da tenere in considerazione per scegliere quali farmaci portare in viaggio, è opportuno fare un breve elenco di quelle che sono le regole generali che sarebbe bene rispettare: Non eccedere nell'acquisto di farmaci che potrebbero rivelarsi "inutili" e che, pertanto, potrebbero non essere mai utilizzati e gettati al rientro, oppure fatti scadere. Per fare degli acquisti consapevoli, vi sono alcuni fattori da tenere in considerazione che verranno analizzati nel prossimo capitolo.

o comunque all'interno di contenitori che garantiscano il mantenimento di una temperatura idonea. In questo caso, può essere utile chiedere consiglio al farmacista o al proprio medico. Non rimuovere i farmaci dalla confezione originale: anche se durante viaggi e vacanze, solitamente per motivi di spazio, si è portati a riporre i medicinali in un unico contenitore senza scatola originale, questa abitudine non è propriamente corretta. Difatti, è opportuno portare con sé sia confezione che foglietto illustrativo di modo da avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili per l'uso del farmaco stesso (ad esempio, tipo di farmaco, dosaggio, modo d'uso, elenco dei possibili effetti indesiderati, ecc.).

Farmaci in viaggio: i fattori da tenere in considerazione Quando si parte per una vacanza o per un viaggio, per capire quali medicinali è opportuno portare con sé, è necessario valutare una serie di fattori, quali: Destinazione del viaggio o della vacanza : in alcuni luoghi - in particolare quando si va all'estero - potrebbero non essere disponibili i farmaci che abitualmente si utilizzano, oppure potrebbero essere presenti, ma in dosaggi o formulazioni differenti.

: in alcuni luoghi - in particolare quando si va all'estero - potrebbero non essere disponibili i farmaci che abitualmente si utilizzano, oppure potrebbero essere presenti, ma in dosaggi o formulazioni differenti. Condizioni sanitarie del luogo o dei luoghi dove si soggiornerà : benché la regola generale sia quella di limitare allo stretto necessario i farmaci da acquistare al fine di evitare sprechi, se il luogo verso cui si viaggia presenta condizioni sanitarie di livello basso, è bene portare con sé farmaci che potrebbero tornare utili per diverse evenienze.

: benché la regola generale sia quella di limitare allo stretto necessario i farmaci da acquistare al fine di evitare sprechi, se il luogo verso cui si viaggia presenta condizioni sanitarie di livello basso, è bene portare con sé farmaci che potrebbero tornare utili per diverse evenienze. Presenza di patologie pregresse che necessitano di una terapia continua o che possono richiedere l'uso di farmaci specifici al bisogno (ad esempio, patologie della tiroide, ipertensione, malattie cardiache, cefalee, ecc.).

che necessitano di una terapia continua o che possono richiedere l'uso di farmaci specifici al bisogno (ad esempio, patologie della tiroide, ipertensione, malattie cardiache, cefalee, ecc.). Presenza o facilità di reperimento dei farmaci nel luogo in cui ci si reca: valutare la presenza di farmacie nel luogo di destinazione e, su quella base, determinare quanti e quali medicinali è meglio prendere da casa.

nel luogo in cui ci si reca: valutare la presenza di farmacie nel luogo di destinazione e, su quella base, determinare quanti e quali medicinali è meglio prendere da casa. Durata del viaggio: nella scelta del tipo e, soprattutto, della quantità di medicinali da portare con sé è necessario valutare anche la durata complessiva del viaggio, tragitto incluso.

Parafarmaci, dispositivi medici e altri prodotti utili In valigia può essere utile inserire anche altri prodotti che - benché non siano veri e propri farmaci - possono rivelarsi fondamentali per risolvere piccoli problemi che si possono presentare. Fra questi, ricordiamo: Fermenti lattici o probiotici : sono utilizzati per ristabilire l'equilibrio della flora batterica intestinale che può subire alterazioni durante i viaggi;

o : sono utilizzati per ristabilire l'equilibrio della flora batterica intestinale che può subire alterazioni durante i viaggi; Protezione solare con adeguato indice di protezione (non solo al mare, ma anche in montagna, in città e in qualsiasi altro luogo dove ci si può esporre al sole);

con adeguato indice di protezione (non solo al mare, ma anche in montagna, in città e in qualsiasi altro luogo dove ci si può esporre al sole); Repellenti per insetti ;

; Prodotti utili per lenire il fastidio derivante da punture di insetti o dal contatto con meduse;

derivante da punture di insetti o dal contatto con meduse; Gel igienizzante o gel disinfettante per le mani , utili per detergere o disinfettare le mani quando non si hanno a disposizione acqua e sapone;

, utili per detergere o disinfettare le mani quando non si hanno a disposizione acqua e sapone; Dispositivi di protezione individuale (mascherine), utili in caso si stia in luoghi molto affollati. Chi soffre di disturbi della pressione sanguigna dovrebbe prendere in considerazione di portare con sé un misuratore di pressione, di modo da tenere sotto controllo in maniera costante e regolare questo importante parametro. Infatti, anche se i disturbi della pressione sono farmacologicamente controllati, temperature troppo alte o troppo basse possono influire sui suoi valori, rendendo necessario l'intervento di un medico.

Kit di primo soccorso In viaggio e in vacanza può rivelarsi molto utile anche avere un piccolo kit di primo soccorso, contenente ad esempio: Disinfettante per cute lesa , per pulire e disinfettare piccole ferite e tagli;

, per pulire e disinfettare piccole ferite e tagli; Garze ;

; Cerotti ;

; Pomata per contusioni ;

; Spray emostatico. Attenzione! In caso di ferite di grandi dimensioni e/o nel caso in cui non sia possibile fermare l'eventuale sanguinamento, è di fondamentale importanza rivolgersi ad un medico o al pronto soccorso per ricevere tutte le cure necessarie.