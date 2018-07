Antagonisti dei Recettori Purinergici P2Y come Farmaci Antiaggreganti

Un'altra tipologia di farmaci antiaggreganti è rappresentata dagli antagonisti dei recettori P2Y. Si tratta principalmente di profarmaci che, una volta trasformati nel corrispondente metabolita attivo, interagiscono con il recettore P2Y il cui substrato endogeno è rappresentato dall'ADP. Fra i principi attivi utilizzati in terapia, ritroviamo:

La ticlopidina (Tiklid®);

(Tiklid®); Il clopidogrel (Plavix®);

(Plavix®); Il ticagrelor (Brilique®),

(Brilique®), Il prasugrel (Efient®).

Così come avviene per gli inibitori della PDE-3, anche alcuni antagonisti dei recettori P2Y possono essere somministrati in associazione ad acido acetilsalicilico.

I farmaci antiaggreganti inibitori dei recettori P2Y, solitamente, vengono somministrati per via orale.

Meccanismo d'azione

Come si può intuire dal loro stesso nome, i farmaci antiaggreganti in questione agiscono come antagonisti dei recettori P2Y, di cui esistono due forme: P2Y1 e P2Y12. Il substrato di questi recettori è rappresentato dall'ADP (adenosina difosfato), un nucleotide che riveste un ruolo cruciale nei processi di aggregazione piastrinica, quindi nella formazione di coaguli di sangue e trombi.

Nel dettaglio, in seguito all'interazione dell'ADP con il recettore P2Y1 si va incontro ad una modificazione della forma delle piastrine, alla mobilizzazione del calcio intracellulare e all'inizio dell'aggregazione piastrinica. In seguito all'interazione dell'ADP con il recettore P2Y12, invece, si assiste ad un notevole incremento dell'aggregazione piastrinica dovuto all'inibizione dell'adenilato ciclasi (enzima deputato alla conversione dell'ATP - adenosina trifosfato - in cAMP) cui consegue un abbassamento dei livelli di cAMP che ricordiamo essere un inibitore dell'aggregazione piastrinica.

I farmaci antiaggreganti antagonisti dei recettori P2Y si legano in maniera irreversibile soprattutto alla forma P2Y12, ostacolando quindi il legame con l'ADP e il conseguente incremento dell'aggregazione piastrinica che ne deriverebbe.

Effetti Collaterali

Fra i possibili effetti collaterali indotti dai farmaci antiaggreganti antagonisti dei recettori P2Y, ritroviamo: