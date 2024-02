Cosa sono i fanghi anticellulite e a cosa servono? I fanghi anticellulite sono considerati come alleati della bellezza femminile: si tratta di melme ottenute incorporando acqua termale in una componente argillosa cui possono essere aggiunti essenze, oligoelementi, alghe o plancton. Fin dai tempi più antichi, il fango termale viene utilizzato per risanare o migliorare alcuni inestetismi della pelle, primi fra tutti acne e pelle impura. In molti, inoltre, sostengono anche la sua capacità di migliorare visibilmente l'aspetto di gambe, glutei, cosce e addome con cellulite quando applicato in maniera regolare. Shutterstock

Vantaggi Quali sono i potenziali benefici attesi dei fanghi anticellulite? Le applicazioni di fanghi anti-cellulite possono essere potenzialmente utili nella lotta alla pelle a buccia d'arancia. In prima istanza, i trattamenti termali possono contribuire a migliorare la microcircolazione locale: grazie al calore del fango ed alle ulteriori proprietà conferitegli da eventuali altre sostanze mescolate nell'impasto, il fango "arricchito" può aiutare a contrastare il ristagno dei liquidi interstiziali sulla pelle in cui viene applicato. L'azione antiedemigena descritta può essere potenziata o supportata da altri ingredienti attivi funzionali incorporati nella fanghiglia (es. escina estratta dall'ippocastano). Il fango anticellulite cede alla pelle i principi funzionali in esso contenuti, aumenta sensibilmente la temperatura corporea, favorisce la sudorazione ed incentiva la microcircolazione. Tutti questi effetti benefici si potrebbero tradurre nel miglioramento dell'aspetto della pelle colpita da cellulite. I trattamenti anticellulite a base di fango termale sono molto apprezzati anche per gli effetti positivi e molto gradevoli avvertiti dal cliente nel breve termine: già dopo una prima applicazione, infatti, la pelle risulta più liscia, tonica ed elastica.

Applicazione Come si applicano i fanghi anticellulite? L'applicazione regolare dei fanghi anticellulite, abbinata ad una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale e ad una regolare attività fisica, può apportare benefici evidenti contro le adiposità della pelle. Nei centri termali, i trattamenti anticellulite sono probabilmente i più richiesti, insieme a quelli antiacne e depurativi. Prima del trattamento con il fango anticellulite, è d'obbligo una doccia calda per rimuovere lo sporco in eccesso. Dopo aver accuratamente asciugato il corpo con un panno morbido, è possibile proseguire con il trattamento vero e proprio.

Generalmente, i trattamenti anticellulite prevedono di coprire con il fango termale caldo (la temperatura può arrivare fino a 45°C circa) solamente la zona colpita dal problema; pertanto, la pasta argillosa sarà spalmata solamente su fianchi, cosce, gambe, addome o in qualsiasi altra zona che richiede di essere trattata. Il fango anticellulite viene generalmente distribuito con un pennellino speciale a setole morbide. Segue poi un massaggio piuttosto energico, sempre circolare, per favorire l'azione del fango anticellulite, stimolando nel contempo il microcircolo. Al termine dell'applicazione, il fango deve rimanere in posa per 15-40 minuti. Generalmente, al fine di evitare la dispersione del calore, le parti del corpo ricoperte con i fanghi anticellulite vengono avvolte in teli o pellicole. Dopodiché - trascorso il tempo di posa - il cliente si sottopone ad una doccia tiepida (37-40°C) per eliminare il fango. Per completare il trattamento anticellulite, favorire la sudorazione ed allontanare lo stress, il cliente viene normalmente invitato a sdraiarsi in un lettino e qui coperto con un telo caldo per 30-60 minuti.

Fanghi fai da te Fanghi anticellulite fai da te Preparare un fango anticellulite è molto semplice e, per certi versi, può anche essere divertente realizzare da soli un trattamento di bellezza sorprendentemente efficace. Per prima cosa, è necessario preparare il fango, la massa densa a base di argilla che dovrà aderire perfettamente alla pelle. Il fango si prepara mescolando un cucchiaio di polvere di argilla con 50 grammi di alghe brune (es. alga kelp) ridotte in polvere, quindi si aggiunge acqua (meglio ancora se termale) nella giusta quantità per ottenere un impasto sodo, denso e non troppo liquido. Il fango così preparato dovrà poi essere applicato sulle aree interessate dagli inestetismi della cellulite che, successivamente, dovranno essere ricoperte con della pellicola trasparente. Dopodiché, occorre lasciare il tutto in posa per un periodo di tempo che può variare dai 30 ai 40 minuti circa. Trascorso questo tempo, si può rimuovere la pellicola ed eliminare il fango con acqua calda. Infine, per incrementare i benefici ottenuti con i fanghi anticellulite, può essere utile eseguire un ultimo massaggio delle aree trattate.  Auto Massaggio per Ridurre la Cellulite - Cosce e Fianchi Problemi con la riproduzione del video? Ricarica il video da youtube. Vai alla Pagina del Video

Guarda il video su youtube Lo sapevi che… In commercio sono reperibili fanghi anticellulite "pronti all'uso" nei quali la frazione solida, la frazione liquida e i principi attivi funzionali sono già miscelati e pronti per essere applicati sulle aree colpite da cellulite. Spesso, ma non necessariamente, all'interno delle confezioni - reperibili anche in profumeria - sono presenti i pantaloncini da indossare una volta che i fanghi sono stati applicati al posto della comune pellicola trasparente. Naturalmente, quando si acquistano fanghi anticellulite da usare a casa, per il corretto modo d'uso del prodotto, così come per il tempo di posa e tutte le operazioni da eseguire, è assolutamente necessario seguire le istruzioni riportate sulla/nella confezione del prodotto .

Effetti indesiderati Fango Anticellulite: quali sono i possibili effetti indesiderati? Normalmente, il trattamento con fanghi anticellulite non provoca effetti indesiderati di alcun tipo; al contrario, dovrebbe contribuire a far apparire la pelle più bella e la loro applicazione dovrebbe favorire un'azione rilassante. Nonostante ciò, durante il tempo di posa, si potrebbe avvertire una leggera sensazione di pizzicore cui può associarsi un lieve arrossamento. Tali effetti non dovrebbero essere fastidiosi o preoccupare. Ad ogni modo, se il pizzicore è molto intenso e/o si accompagna ad altri sintomi come bruciore o prurito, è necessario rimuovere immediatamente il fango e rivolgersi al medico, poiché - in questo caso - tali effetti potrebbero rappresentare il segno di un'eventuale allergia a qualcuno dei componenti del fango.