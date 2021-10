Famciclovir: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Famciclovir e Caratteristiche generali Il famciclovir è un principio attivo antivirale che viene utilizzato per il trattamento di diverse tipologie d'infezioni. Redazione Famciclovir - Struttura Chimica Somministrato per via orale, il famciclovir si trova all'interno di diversi medicinali per la dispensazione dei quali è necessaria la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo tutti classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Famciclovir Coirgen®

Famciclovir Mylan®

Famciclovir Pensa®

Famciclovir Sandoz®

Famciclovir Teva®

Famvir®

Macivir®

Vilacir®

A Cosa Serve Quando si Usa il Famciclovir e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo del famciclovir è indicato per il trattamento di: Herpes zoster;

Infezioni oculari e dell'area circostante l'occhio (Herpes zoster oftalmico);

Herpes genitale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Famciclovir? Prima di iniziare la terapia a base di famciclovir è opportuno informare il medico se: Si hanno o si è sofferto in passato di problemi ai reni;

Si soffre di disturbi epatici;

Si soffre di qualche disturbo del sistema immunitario. Inoltre, è opportuno sapere che se si è in trattamento per l'herpes genitale, o se in passato si è sofferto di herpes genitale, i rapporti sessuali devono essere protetti con l'utilizzo del profilattico per prevenire la trasmissione dell'infezione ad altre persone . Se sono presenti vescicole a livello genitale, è necessario evitare i rapporti sessuali. Per maggiori informazioni rivolgersi al medico. NOTA BENE L'uso del famciclovir NON è raccomandato in bambini e adolescenti.

Il famciclovir può causare sonnolenza, confusione e capogiri, alterando di conseguenza la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Simili attività devono pertanto essere evitate qualora compaiano sintomi di questo tipo.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Famciclovir e Altri Farmaci Prima di iniziare ad assumere il famciclovir, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, o sono stati recentemente assunti, farmaci quali: Probenecid;

Raloxifene;

Farmaci che possono in qualche modo danneggiare i reni. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad utilizzare il famciclovir, il medico deve essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non espressamente citati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Funziona Meccanismo d'Azione del Famciclovir Il famciclovir è un profarmaco che, dopo la sua assunzione, viene rapidamente convertito nel suo metabolita attivo: il penciclovir. Quest'ultimo è attivo contro gli Herpes simplex virus (HSV sia di tipo 1 che di tipo 2), contro il varicella zoster virus (VZV), contro l'Epstein-Barr virus (EBV - il virus della mononucleosi) e contro il Cytomegalovirus (CMV). L'azione antivirale espletata dal famciclovir è dovuta, quindi, alla sua conversione in penciclovir. Quest'ultimo, nelle cellule infettate dal virus, viene fosforilato dalla timidina chinasi (TK) in una forma monofosfato che, a sua volta, viene trasformata in penciclovir trifosfato ad opera delle chinasi cellulari. Il penciclovir trifosfato è in grado di bloccare l'allungamento della catena di DNA virale attraverso l'inibizione competitiva con la deossiguanosina trifosfato per incorporazione nel DNA virale in crescita, bloccandone così la replicazione.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Famciclovir e in Quali Dosi? Il famciclovir è disponibile in forma di compresse per uso orale che possono essere assunte con o senza cibo. La dose di famciclovir da assumere così come la durata del trattamento verranno stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente in funzione del tipo di infezione che si vuole trattare, in funzione della fase in cui si trova l'infezione e in funzione dello stato di salute del sistema immunitario del paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite da questa figura sanitaria. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico; può essere utile anche leggere il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto.

Gravidanza e Allattamento Il Famciclovir può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Il famciclovir non deve essere usato dalle donne in gravidanza a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. Sarà questa figura sanitaria a discutere con la futura mamma in merito ai potenziali rischi legati all'assunzione del principio attivo durante la gestazione. Poiché non è noto se il famciclovir venga o meno escreto nel latte materno, esso non deve essere impiegato nelle madri che allattano al seno, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. In questi casi, il medico discuterà con la donna il da farsi, decidendo se è il caso di interrompere l'allattamento al seno a favore del trattamento con il famciclovir o viceversa. Qualora si rendesse necessario iniziare una terapia a base di famciclovir, perciò, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione.