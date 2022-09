Fa male bere da un bicchiere lasciato all’aria tutta la notte?

Bere a sufficienza è fondamentale per mantenere l'organismo idratato e di conseguenza in salute. Per questo, oltre a farlo durante il giorno, molte persone hanno l'abitudine di poggiare sul proprio comodino prima di andare a dormire un bicchiere d'acqua, così da non doversi recare in cucina nel cuore della notte in caso si sveglino improvvisamente colti dalla sete.

Dietro a quella che sembra a tutti gli effetti un'abitudine innocua e anzi, assolutamente salutare, potrebbero però celarsi delle insidie, soprattutto se l'acqua nel bicchiere non viene bevuta nelle ore immediatamente successive al suo essere versata, ma ristagna nel contenitore aperto per un periodo più lungo.

Anche se il bicchiere è pulito e l'aria della stanza in cui si dorme è salubre, infatti, non è detto che bere acqua da un recipiente lasciato incustodito per l'intera notte non possa comportare conseguenze poco piacevoli. Queste le insidie maggiori nelle quali si potrebbe incappare.