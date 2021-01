L'Eye Yoga , ovvero yoga per gli occhi , è una tipologia della disciplina orientale poco conosciuta ma piuttosto efficace per alleviare stanchezza oculare e altri disturbi legati alla vista .

La tecnica consiste solitamente nel concentrarsi su oggetti vicini o lontani per alcuni secondi e compiere movimenti oculari specifici verso sinistra, destra, l'alto o il basso, a seconda dell'esercizio.

A causa del molto tempo passato davanti agli schermi di smartphone, televisori, tablet e computer, gli occhi sono quotidianamente sottoposti a sforzi elevati. Questa eccessiva esposizione mette a dura prova lenti, muscoli e recettori oculari, affaticandoli e determinando problemi più o meno seri. Per provare a mitigarli, potrebbe essere utile lo Yoga degli occhi, una tecnica di rilassamento che, attraverso movimenti specifici, permette di rafforzare i muscoli, avere un immediato sollievo e trarre diversi benefici.

Presunti benefici

Cosa dice la scienza

Rafforzare i muscoli della struttura oculare può migliorare le condizioni di chi ha problemi di vista, anche se non esistono evidenze scientifiche sul fatto che gli esercizi di Eye Yoga possano effettivamente correggere astigmatismo, miopia o ipermetropia.

Alcuni studi però affermano che possano aiutare a ridurre la pressione all'interno dell'occhio e questo potrebbe rallentare la progressione del glaucoma. Inoltre, aiuterebbe la ricostruzione della forza oculare dopo un intervento alla cataratta.

Allevia lo stress

I movimenti di focalizzazione e allenamento muscolare sono però utili a due scopi. Per prima cosa, generano una sensazione di calma e rilassatezza, che può aiutare ad alleviare lo stress e a curare ipertensione, mal di testa e ansia.

In secondo luogo, praticare Eye Yoga può aiutare a migliorare la risposta del cervello al modo in cui interpreta ciò che l'occhio vede. Questo non significa che la vista migliori oggettivamente, ma è probabile che si riesca a prestare più attenzione a ciò che si osserva e quindi si abbia la sensazione di vederci meglio.

Questa percezione potrebbe essere il motivo per cui, in uno studio scientifico, non è stato possibile misurare oggettivamente dei miglioramenti della vista post Eye Yoga, ma le persone svolgendo questa attività si sono comunque sentite meglio.

Combatte l'affaticamento oculare

Lo yoga dell'occhio può anche prevenire e alleviare i sintomi dell'affaticamento della vista. A confermarlo, uno studio condotto su 60 studenti che, dopo 8 settimane di pratica, hanno riscontrato minor stanchezza e affaticamento oculare.

L'affaticamento degli occhi è correlato allo stress, quindi questo beneficio può essere determinato sia dal rafforzamento oggettivo dei muscoli sia dall'abbassamento dei livelli di stress che aiuta a rimanere concentrati.