I medicinali a base di exenatide sono in forma di:

Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato (Bydureon®);

Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in penna pre-riempita (Bydureon®);

Sospensione iniettabile a rilascio prolungato in penna pre-riempita (Bydureon®);

Soluzione iniettabile in penna pre-riempita (Byetta®).

Sarà il medico a stabilire quale forma farmaceutica prescrivere a ciascun paziente.

In qualsiasi caso, l'exenatide deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea a livello addominale, oppure nella coscia, o ancora nella parte alta del braccio.

Qualora sia necessario assumere anche insulina, la somministrazione dei due farmaci non deve avvenire in contemporanea e le due iniezioni non devono essere praticate vicine.

Exenatide a rilascio prolungato (Bydureon®)

L'exenatide a rilascio prolungato deve essere iniettato una volta a settimana (sempre lo stesso giorno), in qualsiasi momento della giornata e indipendentemente dai pasti.

La polvere e il solvente per sospensione iniettabile devono essere miscelati appena prima di effettuare l'iniezione. Prima di iniziare a miscelare i due componenti, è necessario controllare che il solvente sia limpido e privo di particelle. Dopo la miscelazione, la sospensione può essere utilizzata solo se la miscela appare da bianca a bianca sporca e torbida. Se sulle pareti o sul fondo del flaconcino - o della penna, a seconda dei casi - sono visibili delle particelle di polvere, significa che il medicinale NON è miscelato bene. In questo caso, perciò, è necessario agitare di nuovo il flaconcino o la penna in maniera decisa fino a quando il medicinale è miscelato bene.

La sospensione iniettabile in penna pre-riempita deve essere conservata in frigorifero. Quando è necessario somministrare l'exenatide, la siringa deve essere tolta dal frigorifero e lasciata in posizione orizzontale per almeno 15 minuti; dopodiché è necessario miscelare la sospensione agitando la penna per almeno 15 secondi. Anche in questo caso, la sospensione va utilizzata solo se correttamente miscelata; se si notano particelle bianche sulle pareti o sul fondo della siringa, è necessario agitarla nuovamente.

Se si utilizza il flaconcino, l'ago deve essere cambiato e nuovo ad ogni iniezione. Lo stesso dicasi per la penna pre-riempita.

Dimenticanza di una dose

Qualora si dimentichi di assumere una dose di exenatide si può agire in diversi modi a seconda del giorno in cui ci si trova:

Se ci si dimentica di assumere una dose e mancano ancora 3 o più giorni alla somministrazione della dose successiva , la dose mancante può essere somministrata non appena possibile. Dopodiché, per l'iniezione successiva si può tornare a somministrare il farmaco nel giorno scelto per le iniezioni.

, la dose mancante non appena possibile. Dopodiché, per l'iniezione successiva si può tornare a somministrare il farmaco nel giorno scelto per le iniezioni. Se ci si dimentica di assumere una dose e mancano ancora 1 o 2 giorni alla prossima somministrazione, la dose dimenticata deve essere saltata e si deve, invece, somministrare la dose successiva come al solito, nel giorno stabilito. Volendo, è possibile anche cambiare il giorno scelto per fare l'iniezione, a condizione che l'ultima dose sia stata somministrata 3 o più giorni prima. Non si devono fare due iniezioni di exenatide a meno di tre giorni l'una dall'altra.

Exenatide in soluzione iniettabile (Byetta®)

La soluzione iniettabile deve essere somministrata in qualunque momento nei 60 minuti prima del pasto del mattino e della sera (colazione e cena), oppure prima dei due pasti principali del giorno che tuttavia devono distare almeno 6 ore l'uno dall'altro. La soluzione iniettabile NON deve essere somministrata dopo il pasto.

La dose abitualmente somministrata è di 5 microgrammi (mcg) di exenatide due volte al dì. Dopo 30 giorni a questa posologia, il medico può decidere di aumentare la dose di exenatide somministrata a 10 mcg due volte al giorno.

Dimenticanza di una dose

Se ci si dimentica di assumere una dose di exenatide in forma di soluzione iniettabile, tale dose deve essere saltata; la dose successiva deve essere somministrata come prescritto dal medico. Non bisogna utilizzare una dose aggiuntiva e non bisogna aumentare la quantità di exenatide durante la successiva somministrazione per compensare la dimenticanza della dose.