"Evacuazioni”, il secondo podcast di Santagostino: un viaggio scientifico e culturale sulla cacca

C'è un bisogno naturale di parlarne, ma solo a nominarla vien da ridere, o si arrossisce: è la cacca, una materia che nell'immaginario comune è ancora avvolta da un velo di imbarazzo, pudore e ribrezzo, ma che riguarda temi seri che possono coinvolgere la salute. Le feci sono infatti il primo indicatore della salute intestinale, così importanti da meritarsi un'emoticon su Whatsapp e una Giornata Mondiale, il 19 novembre, per ricordare l'importanza dei servizi igienici a garanzia della salute della popolazione.

È su questi presupposti che nasce "Evacuazioni", il nuovo podcast ideato da Santagostino, curato e prodotto da Studio Raheem, con il coordinamento di Guido Guenci e la regia di Michele Rho, che fa seguito al successo del precedente Via Morando 9. Un prodotto originale e unico nel suo genere che, in dieci puntate tematiche, vuole esplorare l'influenza e il significato della cacca nelle diverse sfere della vita: guidati dallo stile brillante e acuto di Jacopo Cirillo, ospiti noti e "competenti", si alterneranno alle voci del Santagostino, con la dott.ssa Francesca Jaboli, gastroenterologa, e la dott.ssa Maria Pugliatti, neuropsicologa, per costruire con un approccio sia scientifico che culturale un percorso capace di stimolare la curiosità, divertire e rispondere in maniera profonda e accessibile ai principali interrogativi attorno al più democratico dei temi. "Evacuazioni" esplorerà l'influenza e il significato della cacca nelle diverse sfere della vita, ai riti, le religioni e le superstizioni raccontate da Massimo Temporelli, alla rappresentazione della cacca nei libri illustrati per bambini di Federico Taddia, passando per l'umorismo scatologico di Saverio Raimondo e la cultura pop di Matteo Bordone. Un viaggio inusuale ma affascinante, che permetterà di scoprire come un argomento apparentemente banale possa essere una chiave per capire di più su noi stessi, sul nostro benessere e il mondo in cui viviamo.

"Esiste infatti una relazione tra la salute e il prodotto di scarto del nostro sistema digestivo – commenta la dott.ssa Francesca Jaboli – L'analisi delle feci permette infatti di scoprire la presenza di parassiti, valutare un malassorbimento intestinale, individuare la presenza di sangue, evidente o occulto, che è il primo segnale nella diagnosi precoce del tumore al colon-retto".

E saranno proprio le patologie associate alla frequenza di evacuazione e alla digestione oggetto di uno dei racconti della dott.ssa Jaboli che spiegherà come in base a età, sesso, alimentazione, attività fisica e stile di vita, la frequenza può variare in un range compreso tra le 3 volte al giorno alle 3 a settimana, con oscillazioni che possono dipendere da cause naturali, come ad esempio il ciclo mestruale, o esterne, come stress o viaggi. Si parlerà anche di gonfiore addominale, intestino irritabile, ma anche trapianto fecale, nuova frontiera della medicina per riequilibrare il microbiota intestinale, il cosiddetto "secondo cervello", che ha un ruolo estremamente importante nella salute e nel benessere generale, e contrastare l'invecchiamento.

"Le feci infatti sono composte dagli scarti alimentari che non utilizziamo, ma anche dai prodotti di tutti gli organismi che vivono nel nostro apparato digerente, costituito da oltre mille miliardi di batteri appartenenti a centinaia di specie diverse, ma anche virus, funghi e protozoi, conosciuti anche come 'flora batterica' - spiega la dottoressa Jaboli - "Noi forniamo al nostro microbiota ambiente e nutrimento per vivere. Siamo quindi un contenitore di questo 'grande organo' e riceviamo in cambio un contributo molto variegato alla nostra salute, ad esempio nel ruolo per una sana evacuazione, ma anche obesità e disfunzioni immunologiche, neuro-psicologiche e metaboliche. Il sistema immunitario non solo si è evoluto in modo da coesistere in una sorta di simbiosi con il microbiota, ma si è sviluppato ed evolve continuamente grazie a lui. Pertanto, anziché considerare il nostro corpo come un singolo essere autonomo, possiamo pensarci come un insieme di esseri che includono noi stessi e i microrganismi del nostro microbiota, tutti in armonia e coesistenza. Questa relazione simbiotica è cruciale per la nostra salute e il nostro benessere generale".

Per farci un'idea su questi ospiti delle nostre viscere, il peso stimato del microbiota in un individuo sano di normale corporatura è stimato fino a due chilogrammi! Un patrimonio importante da preservare, per tutte le essenziali funzioni del corpo umano in cui è implicato.

"L'intestino, è ormai noto, è strettamente collegato alle emozioni e alla propria individualità. E questo è vero fin dall'infanzia - come evidenzia la dott.ssa Maria Pugliatti, ospite della puntata dedicata alla relazione tra la cacca e la psicologia nello sviluppo del bambino – "Perché è attraverso il processo di evacuazione che il bambino inizia a sperimentare il corpo e il passaggio all'autonomia".

Registrato da Guido Bertolotti (autore di Radio Rai e docente Chora Media) e montato da Federico Bernocchi (autore e conduttore radiofonico e televisivo), con musiche del compositore Dario Moroldo, "Evacuazioni" è disponibile sulle principali piattaforme podcasting dal 22 novembre, ma è già possibile ascoltare il trailer:

In occasione del lancio, si terrà una serata di presentazione allo Spirit de Milan dalle ore 18, con registrazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serata-di-presentazione-di-evacuazioni-un-podcast-sulla-cacca-755546990387