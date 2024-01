L'eustress, o stress buono , è un concetto che si sta facendo sempre più strada nel campo della psicologia e del benessere personale. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, lo stress può essere anche positivo. Il termine " eustress " fu coniato dallo psicologo Hans Selye, derivando dalla parola greca "eu", che significa "buono", e "stress". L'eustress si riferisce infatti a quella forma di stress che ha un esito positivo o motivante . È la sensazione che proviamo quando siamo stimolati da una sfida, entusiasti di affrontarla, piuttosto che sopraffatti o angosciati, come quando non riusciamo a prendere sonno la sera prima di un evento che abbiamo tanto atteso e desiderato: un viaggio, una presentazione, un incontro. Questo tipo di stress può essere un potente catalizzatore per la crescita personale e il miglioramento delle prestazioni , poiché ci spinge a superare i nostri limiti e a raggiungere nuovi obiettivi.

Uno dei fattori che influenza il modo in cui una persona risponde a una certa situazione è l'accesso ad alcune risorse fisiche (denaro, mezzi di trasporto, una casa) o non fisiche (tempo, conoscenza di un determinato tema, energia, salute generale, avere un impiego stabile, supporto sociale).

Ciò che determina cosa è eustress e cosa è distress è la percezione individuale e l'effetto sul benessere della persona: la stessa situazione può essere fonte di eustress per una persona e di distress per un'altra. Per una persona tenere un discorso pubblico può essere terrificante, al punto da provocare evitamento , angoscia , insonnia , sintomi fisici come mal di testa e mal di stomaco ; per un'altra invece può rappresentare una sfida eccitante da porsi e da superare.

Mentre l'eustress è associato a sentimenti di soddisfazione, eccitazione e motivazione, il distress (ovvero lo stress negativo) è spesso legato a sensazioni di ansia e disagio, o persino panico . Il distress può avere effetti negativi sia sulla salute fisica che su quella mentale, portando a problemi come ansia, depressione e malattie fisiche. L'eustress, d'altra parte, non solo è privo di questi effetti negativi, ma può effettivamente contribuire a un miglioramento delle funzioni cognitive, a una maggiore resilienza e a un senso generale di soddisfazione.

La comprensione e l'apprezzamento dello stress buono, o eustress , hanno una storia interessante e sono radicati in diverse teorie psicologiche. Il concetto fu introdotto per la prima volta negli anni '70 dal medico e endocrinologo Hans Selye , uno dei pionieri nello studio dello stress. Selye osservò che lo stress non era necessariamente un fenomeno negativo; poteva anche avere effetti positivi. La sua ricerca si concentrava sulla risposta del corpo allo stress, che egli definiva come la " Sindrome Generale di Adattamento ", una reazione fisiologica a vari stimoli stressanti. Dai suoi studi, Selye arrivò a distinguere due tipi di stress: eustress (stress positivo) e distress (stress negativo). Mentre il distress veniva associato a malattie e effetti negativi sulla salute, l'eustress veniva visto come una forza motivante e stimolante, che portava a una maggiore produttività e soddisfazione.

In sintesi, la teoria dello stress positivo si è evoluta nel corso del tempo, passando da una comprensione puramente medica e fisiologica a un approccio più olistico che considera anche gli aspetti psicologici e comportamentali. Questa evoluzione ha portato a una maggiore comprensione di come lo stress possa essere non solo un fattore di rischio per la salute, ma anche un potenziale alleato nella promozione della crescita personale e del benessere.

L'eustress svolge un ruolo cruciale nel nostro percorso di crescita personale , agendo come una forza trainante per lo sviluppo e il miglioramento di noi stessi . Ci spinge con gentilezza a superare i confini della nostra zona di comfort, ci motiva a sfidare e allargare i nostri orizzonti, e ogni piccolo successo, così come le grandi vittorie, rafforza la nostra fiducia nelle nostre capacità. Inoltre, ci insegna a gestire in modo efficace anche il distress, contribuendo alla nostra crescita in termini di resilienza . Questo approccio positivo ci aiuta a vedere le sfide come opportunità di apprendimento e ci fornisce la forza necessaria per affrontare le avversità con determinazione. L'eustress agisce anche come un incoraggiamento costante a esplorare nuove aree di interesse e ad acquisire nuove competenze, poiché ci spinge a cercare attivamente nuove sfide e a progredire costantemente nel nostro percorso di sviluppo personale.

L’eustress nell’ambiente di lavoro

Numerose ricerche nel campo della psicologia organizzativa hanno esaminato come l'eustress possa migliorare la produttività e la soddisfazione sul lavoro. Questi studi hanno dimostrato che un certo livello di stress positivo può aumentare l'efficienza e la

creatività nei contesti lavorativi.

L'eustress può stimolare i dipendenti a raggiungere obiettivi sfidanti, migliorando la produttività. Un ambiente di lavoro che incoraggia sfide stimolanti, ma realizzabili, può aumentare l'efficienza e la qualità del lavoro svolto. Attenzione però: come abbiamo già detto, se le sfide dovessero essere fuori dalla portata delle persone (per competenze, risorse, o tempi), lo stress provato non sarebbe positivo, si tratterebbe di distress.

I dipendenti che percepiscono le sfide lavorative come stimolanti e gratificanti tendono a essere più coinvolti e soddisfatti del loro lavoro oltre che a crescere e a sviluppare nuove abilità e competenze.

Inoltre, un ambiente di lavoro che incoraggia ad affrontare sfide raggiungibili può contribuire a un clima aziendale più dinamico e positivo. Ciò può portare a una maggiore collaborazione, innovazione e spirito di squadra.

In conclusione, promuovere l'eustress nel contesto lavorativo può portare a numerosi benefici, tra cui una maggiore produttività, soddisfazione lavorativa e crescita professionale.

Le strategie per promuovere lo stress positivo dovrebbero essere mirate a creare un ambiente di lavoro equilibrato, dove le sfide sono viste come opportunità di crescita e di successo.

