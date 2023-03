Indipendentemente dalle indicazioni sommarie appena descritte, spetta poi al giudizio dello specialista stabilire se procedere o meno con l'estrazione di un dente. Ricordiamo, infatti, che pur essendo un intervento di routine per il dentista che lo esegue, l'avulsione dentale è comunque un'operazione chirurgica a tutti gli effetti che come tale comporta rischi.

Grazie al perfezionamento delle tecniche anestetiche , oggi, l'intervento di estrazione dentale non è particolarmente doloroso. Praticando l'intervento in anestesia locale, il dente viene addormentato; pertanto, un dentista provetto dev'essere in grado di eseguire l'operazione senza che il paziente percepisca dolore o pizzicotti. Una sensazione di pressione o di trazione del dente è invece normale durante questo tipo d'intervento.

Prepararsi all'intervento

Prima di procedere con l'estrazione di un dente problematico, il dentista dovrà eseguire tutti gli accertamenti del caso, come radiografie del dente "sospetto" o, se necessario, la panoramica (radiografia di entrambe le arcate dentarie). Dopo aver motivato l'estrazione, il medico dovrà accuratamente educare il paziente su tutte le possibili precauzioni da mettere in atto per prevenire le complicanze post-intervento. Il paziente, infatti, dovrà essere messo al corrente di tutti i rischi e le complicanze che potrebbe correre dopo l'estrazione di un dente.

Prima di procedere con l'intervento, è necessario - nonché indispensabile - rivolgere sempre al dentista tutti i dubbi, le preoccupazioni e le incertezze. Si raccomanda d'informare sempre il medico in presenza di allergie a farmaci o materiali (es. allergia al lattice, allergia al nichel), malattie (pregresse od in corso) e di un eventuale stato interessante (gravidanza presunta o in atto). Inoltre, è altrettanto importante riferire al dentista se si stanno assumendo farmaci per la cura di una data malattia.