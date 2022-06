Estate: come difendere cani e gatti dai rischi di stagione

Portare il proprio cane al mare, in spiaggia, è spesso divertente, tuttavia potrebbero insorgere alcuni problemi legati al contatto con la sabbia e con l'acqua salata. La conseguenza più comune è quella che, il connubio tra acqua e sabbia irritino la pelle e provochino dermatiti ed eritemi. Inoltre, non è raro che i polpastrelli delle zampe si scottino e diventino dolenti e squamati.

Alcuni accorgimenti quando si porta il cane al mare:

L'acqua del mare contiene una serie di sali di cui il più abbondante è il cloruro di sodio che può causare dermatiti ed irritazioni della cute dell'animale.

Se il cane beve l'acqua di mare spesso accusa sintomi da indigestione (può risultare anche decisamente pericolosa) quali: diarrea, vomito e disidratazione. Il cloruro di sodio, in elevate quantità, quindi se il cane beve molta acqua di mare, può provocare effetti anche più seri, quali convulsioni e lesioni ai reni.

Tosare il cane: è sempre bene farlo?

Con l'avvio della stagione estiva, e l'aumento delle temperature, si usa portare il proprio cane dal toelettatore per la tosatura, soprattutto se il cane è a pelo lungo. In realtà si commette un parziale errore: se è vero che il pelo protegge dal freddo, è anche vero che isola la pelle dal caldo e dai raggi solari. Se si decide di tosare il cane, bisogna comunque non esagerare con la misura: la pelle deve essere completamente coperta. Applicare una crema solare specifica per animali sulle punte delle orecchie, polpastrelli, addome, e sull'intero tronco se il pelo è particolarmente corto, per prevenire scottature.