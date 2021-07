Esmololo: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

L'esmololo viene somministrato per via endovenosa e i medicinali che lo contengono sono riservati al solo uso ospedaliero ( fascia H ).

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia a base di esmololo, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non indicati nel soprastante elenco - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , ecc.

Effetti Collaterali

Quali Effetti Indesiderati può causare l'Esmololo?

L'esmololo, come qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Il medico o l'infermiere devono essere subito informati se si manifesta ipotensione; in questi casi, la somministrazione va interrotta.

Effetti Indesiderati Molto Comuni e Comuni

Effetti Indesiderati Non Comuni

Effetti Indesiderati Molto Rari

Arresto sinusale;

Asistole;

Tromboflebite;

Necrosi cutanea causata da perdite di farmaco in corrispondenza del sito di iniezione.

NOTA BENE Quelli sopra riportati sono alcuni dei diversi effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi nel trattamento con esmololo. Per informazioni più dettagliate in merito, rivolgersi al medico o consultare il foglietto illustrativo del medicinale a base di esmololo da esso somministrato (disponibile anche nella Banca Dati del sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco).

Sovradosaggio da Esmololo

Poiché l'esmololo viene somministrato da personale sanitario qualificato, il sovradosaggio è improbabile. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, il medico interromperà subito il trattamento con esmololo ed eventualmente somministrerà un trattamento aggiuntivo.