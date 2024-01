Esfolianti ed Esfolianti Chimici: tipi e come usarli

In questa sede punteremo l'attenzione sugli esfolianti chimici (o peeling chimico ): quali sono? Perché sono molto richiesti nell'ambito della dermocosmesi? Quali rischi si corrono?

Anche gli uomini , comunque, dovrebbero apprezzare di più i prodotti esfolianti: oltre a rendere più elastica e luminosa la pelle, lo scrub si rivela, infatti, un prezioso alleato per la rasatura della barba e per la rimozione delle impurità tipiche della cute maschile.

I prodotti esfolianti sono molto apprezzati dalle donne , soprattutto da quelle non più giovanissime: le pelli mature, infatti, tendono a seccarsi più facilmente, sono poco elastiche e perdono la naturale luminosità della cute giovane.

Indicazioni

Gli esfolianti chimici trovano largo impiego nel trattamento di pelli mature, acneiche ed aride; spesse volte, queste sostanze sono richieste anche per combattere le rughe più superficiali, conferire alla pelle un colorito uniforme e contrastare le macchie scure cutanee.

Gli esfolianti chimici vengono sfruttati per eseguire il cosiddetto peeling chimico, una tecnica dermo-estetica ampiamente utilizzata per contrastare disturbi di vario genere, come gli inestetismi del tempo, l'acne, le smagliature o altri tipi di affezioni cutanee (verruche, cheratosi, ecc.).