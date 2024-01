Esfolianti: cosa sono? A cosa servono e salute della pelle

Cosa sono gli esfolianti? Gli esfolianti sono prodotti cosmetici utilizzati per rimuovere le cellule morte presenti nello strato più superficiale della pelle. Cosa significa esfoliare L'esfoliazione è il processo di rimozione delle cellule morte dalla superficie della pelle utilizzando una sostanza chimica, granulare o uno strumento esfoliante. Dopo un trattamento con un esfoliante, alla superficie cutanea viene restituito un aspetto levigato, compatto e luminoso. Questo risultato si ottiene stimolando il naturale processo di rinnovamento dello strato corneo e, al contempo, promuovendo la sintesi di collagene ed elastina nel derma. Shutterstock

Tipi di esfolianti Che tipologie di esfolianti esistono? Esistono due macro categorie di esfolianti, che differiscono fondamentalmente per il meccanismo d'azione: Esfolianti fisici : l'effetto esfoliante dipende dallo sfregamento meccanico di alcuni ingredienti cosmeticimicroabrasivi, applicati direttamente sulla pelle.

: l'effetto esfoliante dipende dallo sfregamento meccanico di alcuni ingredienti cosmeticimicroabrasivi, applicati direttamente sulla pelle. Esfolianti chimici: la rimozione di cellule morte sulla superficie della pelle è promossa dall'applicazione di sostanze chimiche in grado di stimolare un turn-over cellulare controllato. Gli esfolianti fisici sono conosciuti più semplicemente come scrub: si tratta di microgranuli solidi finalizzati a rinnovare lo strato corneo rimuovendo per attrito le cellule superficiali della pelle. L'effetto benefico degli scrub è potenziato da un accurato massaggio: difatti, l'intensità d'azione degli esfolianti fisici è proporzionale alla durata del massaggio. Gli esfolianti meccanici più richiesti sono quelli naturali (es. polveri extrafini ottenute da semi di albicocca o dal guscio di noce o, ancora, dal caffè); tuttavia, anche gli scrub di origine minerale sono piuttosto apprezzati. Un esempio è la pietra pomice, uno degli esfolianti più indicati per rimuovere le callosità di mani e piedi. Anche il caolino è un ingrediente minerale sfruttato dalla cosmesi per preparare scrub. Si tratta di un'argilla particolare, dalla consistenza piuttosto morbida. Questa sostanza, estremamente delicata, è indicata per i trattamenti esfolianti del viso.

Scrub Lo scrub svolge un'azione di tipo meccanico ed è limitata allo stato corneo più superficiale. Il trattamento è, quindi, indicato per rivitalizzare i tessuti ed esfoliare in modo dolce, ma energico. Lo scrub stimola il naturale processo di rigenerazione cellulare rendendo la pelle compatta, idratata ed elastica. Le microsfere e i granuli del prodotto, applicati sulla cute e massaggiati con movimenti rotatori, rimuovono le impurità che si depositano in superficie per arrivare a stimolare in profondità i meccanismi di rigenerazione della pelle. Lo scrub ideale presenta una formula delicata, arricchita con sostanze nutrienti e idratanti, che trasformano il gesto dell'esfoliazione in un momento di cura. Il trattamento può essere eseguito una volta ogni 10-12 giorni, per non stressare eccessivamente la pelle. Per approfondire: Scrub: cos'è? A cosa serve e come si usa

Gommage Il gommage è il trattamento indicato se si desidera un'azione esfoliante più delicata. Questo, infatti, combina esfoliazione e nutrimento, grazie alla presenza di sostanze leggermente abrasive e ingredienti emollienti ed idratanti. Il prodotto stimola un rapido rinnovamento cellulare, purifica ed arricchisce la pelle, eliminando i segni di stanchezza e donandole tono. Il gommage può essere impiegato una volta a settimana.

Peeling Il peeling, a differenza di scrub e gommage, è un'esfoliazione dell'epidermide, che si ottiene attraverso un'azione meccanica e chimica, grazie alle proprietà di alcune sostanze, che permettono di accelerare il naturale ricambio cellulare ed affinare visibilmente la grana della pelle, distendendo i tratti del viso. Il peeling non deve essere praticato troppo spesso: è sufficiente ricorrervi una volta al mese. In caso contrario, si rischierebbe di distruggere la barriera cornea epidermica ed il film idrolipidico cutaneo che proteggono la pelle. Lo sapevate che... Esfolianti naturali si possono preparare anche in casa: è sufficiente una manciata di polvere di caffè, un po' di zucchero o qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio per realizzare la base di un buon esfoliante fai da te, pratico, semplice ed economico. A questi ingredienti, si possono aggiungere sostanze come miele, olio d'oliva, yogurt o quant'altro per rendere ancor più "terapeutico" il trattamento esfoliante casalingo.