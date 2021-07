Chi l'ha detto che gli esfolianti sono reperibili solamente in profumeria o in erboristeria ? Per risparmiare un po' sul prezzo, e per sfruttare ciò che madre natura mette a disposizione, è possibile realizzare esfolianti fai da te, semplici da preparare in casa e naturalmente poco invasivi.

Similmente agli esfolianti classici - siano questi fisici o chimici - i cosiddetti esfolianti fai da te apportano beneficio a pelli secche , aride e mature attraverso la rimozione di cellule morte dallo strato epidermico superficiale , stimolando nel contempo il fisiologico turn-over (rinnovamento) cellulare. Tuttavia, è doveroso sottolineare che l'effetto esfoliante dei prodotti fai da te, per quanto positivo, non può comunque essere paragonato alla potente azione abrasiva/ schiarente esercitata dagli esfolianti classici (chimici, soprattutto), per effettuare i quali è necessario rivolgersi a personale specializzato.

Un esfoliante fai da te non dev'essere utilizzato in caso di patologie della pelle: in simili circostanze, il parere del medico si rivela imprescindibile.

La finalità degli esfolianti fai da te è "coccolare" la pelle, rendendola più liscia, luminosa ed elastica. Per questa ragione, gli esfolianti fai da te sono indicati sia per le pelli sottoposte continuamente a stress ed inquinamento, sia per quelle secche e non più giovanissime. Ma quali vantaggi offrono gli esfolianti fai da te? Perché preferirli?

Preparazione

La preparazione casalinga di un esfoliante fai da te è un procedimento molto semplice. Difatti, è possibile ottenere un buon prodotto con l'utilizzo di pochissimi ingredienti di uso comune.

A questo proposito, sale grosso, zucchero e bicarbonato di sodio rappresentano gli ingredienti base per preparare un esfoliante fai da te. Sono necessari solo pochi minuti e qualche piccolo accorgimento per ottenere benefici sorprendenti.

Immediatamente dopo l'applicazione dell'esfoliante fai da te, la pelle appare più liscia, luminosa e levigata; dopo più applicazioni - che dovrebbero essere comunque eseguite regolarmente - la cute sarà rigenerata, idratata e ringiovanita.

Vediamo, ora, alcune ricette per la preparazione casalinga di un esfoliante fai da te.

Esfoliante Fai da Te al sale grosso o al bicarbonato

L'effetto esfoliante del sale grosso è incoraggiato dal suo sfregamento meccanico sulla pelle.

Nella ricetta ideale per preparare un esfoliante fai da te al sale grosso, si consiglia di aggiungere al sale grosso qualche cucchiaio di olio d'oliva o di yogurt e alcune gocce di olio essenziale.

In alternativa al sale grosso, è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio: i granelli più fini ed impalpabili esercitano un'azione esfoliante più delicata rispetto al cloruro di sodio.

Raccomandazioni per l'uso dell'Esfoliante Fai da Te al sale grosso Non esfoliare la pelle del viso con uno scrub casalingo al sale grosso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non applicare sulla pelle in presenza di abrasioni, escoriazioni o ferite aperte.

Esfoliante Fai da Te allo Zucchero

Per la preparazione di questo tipo di esfoliante è possibile impiegare sia lo zucchero di canna, sia lo zucchero raffinato.

L'esfoliante fai da te allo zucchero si caratterizza per essere efficace, delicato e semplice da preparare: è sufficiente mescolare alcuni cucchiai di zucchero con olio di semi o d'oliva (in generale si consiglia di miscelare zucchero ed olio in proporzione di 2:1). È possibile aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale.

Uno scrub fai da te preparato con lo zucchero di canna, oltre ad esercitare la propria funzione esfoliante attraverso abrasione e sfregamento del prodotto sulla pelle, espleta anche una buona azione schiarente cutanea. Infatti, lo zucchero di canna contiene un discreto quantitativo di acido glicolico, un Alfa-idrossiacido utilizzato come ingrediente cosmetico schiarente ed esfoliante (leggi l'approfondimento: creme all'acido glicolico).

Esfoliante allo zucchero per il viso

Data la sua delicatezza, l'esfoliante fai da te allo zucchero risulta indicato anche per eseguire scrub al viso. In questo caso - oltre allo zucchero e all'olio di oliva - è consigliabile aggiungere una parte di miele, ingrediente dotato di proprietà emollienti. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, la miscela ottenuta deve essere massaggiata sul viso inumidito.

Esfoliante allo zucchero per labbra

L'esfoliante fai da te allo zucchero è così delicato da poter essere utilizzato perfino per la produzione di esfolianti per le labbra.

Utilizzando lo zucchero come ingrediente base, è possibile aggiungere numerosi altri ingredienti a seconda del tipo di scrub che si vuole effettuare (ad esempio, polpa di frutti, oli essenziali, miele, ecc.) .

Ad esempio, per rimuovere l'eventuale pelle secca dalle labbra, è possibile preparare un esfoliante utilizzando quattro parti di zucchero di canna e due parti di olio di oliva. Una volta miscelati gli ingredienti, il composto ottenuto deve essere applicato sulle labbra con leggeri massaggi circolari e, infine, risciacquato con acqua tiepida.

Esfoliante Fai da Te al caffè

L'esfoliante fai da te al caffè è particolarmente indicato per effettuare uno scrub corpo che - oltre ad esercitare un'azione esfoliante sulla pelle - può rivelarsi utile contro la cellulite. Per effettuarlo è sufficiente miscelare della polvere di caffè con olio di mandorle dolci, dalle ben note proprietà elasticizzanti.

Esfoliante Fai da Te all'argilla

Rimuovendo le cellule morte dallo strato corneo, anche l'argilla può essere sfruttata per esfoliare la pelle. Tuttavia, a differenza dello zucchero e del sale grosso, l'argilla non è un ingrediente molto comune nelle cucine; pertanto, lo scrub all'argilla - pur essendo estremamente efficace - non è un esfoliante fai da te particolarmente utilizzato in ambito casalingo.

Esfoliante Fai da Te per pelli sensibili

Le pelli particolarmente sensibili potrebbero irritarsi in seguito all'applicazione di esfolianti fai da te, anche se delicati come quello allo zucchero. In questi casi, perciò, è possibile preparare un esfoliante fai da te ultra delicato ricorrendo all'uso dell'amido di riso (dotato di proprietà lenitive e calmanti). Una possibile ricetta prevede l'uso di amido di riso e olio di argan. Entrambi questi ingredienti sono facilmente reperibili in erboristeria e in negozi specializzati, sia fisici che online.