Benché sotto certi punti di vista fare esfolianti in casa possa essere ritenuto vantaggioso (per esempio, per quel che concerne l'aspetto economico), è bene sapere che - in linea generale - la preparazione casalinga di prodotti cosmetici non è una pratica consigliabile . Per quanto si possa prestare attenzione a ciò che si fa, infatti, risulta piuttosto difficile rispettare tutti gli standard di qualità e sicurezza normalmente richiesti per la preparazione di prodotti cosmetici.

Quando si parla di esfolianti fai da te, ci si riferisce alla preparazione casalinga (homemade) di prodotti per l' esfoliazione della pelle e, più precisamente, per la sua esfoliazione fisica o meccanica . In questi casi, pertanto, si è soliti parlare più propriamente di scrub .

Un esfoliante fai da te - così come i prodotti esfolianti in generale - non devono essere utilizzati in caso di patologie della pelle. In simili circostanze, il parere del medico o dello specialista è assolutamente necessario.

Preparazione degli esfolianti fai da te

Come si fa un esfoliante in casa?

La preparazione casalinga di un esfoliante fai da te è un procedimento relativamente semplice. Difatti, è possibile ottenere un buon prodotto con l'utilizzo di pochissimi ingredienti di uso comune.

Immediatamente dopo l'applicazione dell'esfoliante fai da te, la pelle dovrebbe apparire più liscia, luminosa e levigata.

Di seguito sono riportate alcune ricette comunemente impiegate nella preparazione di esfolianti fai da te. Tuttavia, si ricorda nuovamente che il loro utilizzo non deve essere fatto in presenza di patologie della pelle, di pelle irritata, arrossata, ipersensibile e/o lesa.

Esfoliante fai da te al sale grosso o al bicarbonato

L'effetto esfoliante del sale grosso è incoraggiato dal suo sfregamento meccanico sulla pelle.

Nella ricetta ideale per preparare un esfoliante fai da te al sale grosso, si consiglia di aggiungere al sale grosso qualche cucchiaio di olio d'oliva o di yogurt.

In alternativa al sale grosso, è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio: i granelli più fini ed impalpabili esercitano un'azione esfoliante più delicata rispetto al cloruro di sodio.

Raccomandazioni per l'uso dell'esfoliante fai da te al sale grosso Non esfoliare la pelle del viso con uno scrub casalingo al sale grosso.

Evitare il contatto con gli occhi e la zona del contorno occhi.

Non applicare sulla pelle in presenza di abrasioni, escoriazioni o ferite aperte.

Esfoliante fai da te allo zucchero

Per la preparazione di questo tipo di esfoliante è possibile impiegare sia lo zucchero di canna, sia lo zucchero raffinato.

L'esfoliante fai da te allo zucchero si caratterizza per essere efficace, delicato e semplice da preparare: è sufficiente mescolare alcuni cucchiai di zucchero con olio di semi o d'oliva (in generale si consiglia di miscelare zucchero ed olio in proporzione di 2:1). È possibile aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale.

NOTA BENE Gli oli essenziali vanno utilizzati solo in piccole quantità (alcune gocce), in quanto molto concentrati e potenzialmente irritanti per la pelle. Inoltre, è bene tenere a mente che sono dotati di un elevato potere allergizzante e che, prima di impiegarli, è bene informarsi correttamente su cosa sono e come si usano. In caso di patologie cutanee se ne sconsiglia l'uso e si rimanda al consulto con il medico. Per approfondire, leggi: Oli Essenziali: cosa sono e dove si trovano

Esfoliante allo zucchero per il viso

Data la sua delicatezza, l'esfoliante fai da te allo zucchero può essere usato anche per eseguire scrub al viso. In questo caso - oltre allo zucchero e all'olio di oliva - è consigliabile aggiungere una parte di miele, ingrediente dotato di proprietà emollienti. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, la miscela ottenuta deve essere massaggiata sul viso inumidito.

Esfoliante allo zucchero per labbra

L'esfoliante fai da te allo zucchero è così delicato da poter essere utilizzato perfino per la produzione di esfolianti per le labbra. Utilizzando lo zucchero come ingrediente base, è possibile aggiungere numerosi altri ingredienti a seconda del tipo di scrub che si vuole effettuare (ad esempio, miele, olio di oliva, ecc.).

Ad esempio, per rimuovere l'eventuale pelle secca dalle labbra, è possibile preparare un esfoliante utilizzando quattro parti di zucchero di canna e due parti di olio di oliva. Una volta miscelati gli ingredienti, il composto ottenuto deve essere applicato sulle labbra con leggeri massaggi circolari e, infine, risciacquato con acqua tiepida.

Esfoliante fai da te al caffè

L'esfoliante fai da te al caffè è particolarmente indicato per effettuare uno scrub corpo che - oltre ad esercitare un'azione esfoliante sulla pelle - può rivelarsi utile contro la cellulite. Per effettuarlo è sufficiente miscelare della polvere di caffè con olio di mandorle dolci, dalle ben note proprietà elasticizzanti.

Esfoliante fai da te all'argilla

Rimuovendo le cellule morte dallo strato corneo, anche l'argilla può essere sfruttata per esfoliare la pelle. Tuttavia, a differenza dello zucchero e del sale grosso, l'argilla non è un ingrediente molto comune. Nonostante ciò, sono diversi i siti specializzati in cosmetica che vendono diverse tipologie di argilla adatti alla preparazione di differenti prodotti (ad esempio, maschere, scrub, ecc.).

Esfoliante fai da te per pelli sensibili

Le pelli particolarmente sensibili potrebbero irritarsi in seguito all'applicazione di esfolianti fai da te, anche se delicati come quello allo zucchero. In questi casi, perciò, è possibile preparare un esfoliante fai da te ultra delicato ricorrendo all'uso dell'amido di riso (dotato di proprietà lenitive e calmanti).

Ad ogni modo, se si ha una pelle sensibile, è sempre opportuno chiedere conferma al proprio medico o al proprio dermatologo se è il caso o meno di ricorrere all'uso di esfolianti.